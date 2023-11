‘O Rio Que Corre ao Contrário’: Banda O Tronxo lança single nas plataformas de streaming

Com um som que ecoa influências do post-rock, rock progressivo e rock psicodélico, a banda O Tronxo está pronta para deslumbrar os fãs com seu mais novo single. O lançamento, marcado para o dia 30 de novembro, estará disponível em todas as plataformas de streaming de música e promete ser um verdadeiro presente musical.

“O Rio Que Corre ao Contrário” traduz a essência da banda, com sua criatividade pulsante e autenticidade sonora.

Criada em 2013, O Tronxo é um projeto de música instrumental que surgiu a partir da parceria entre os músicos Anastácio Júnior (batera) e Rafael Borges (guitarra). Atualmente, conta com mais um integrante, Luiz Roberto Góes no contrabaixo.

Segundo Rafael Borges, o novo single foi criado de forma totalmente experimental, sem saber em que ponto a música terminaria de fato.

“Acreditamos que a inspiração veio do desejo de mostrar a essência do nosso som, de onde tudo surgiu, como surgiu. Da forma como foi gravado, fluido, findamos por adicionar muito das nossas emoções no momento, então nossa naturalidade musical falou mais alto”, disse o guitarrista.

“Havia apenas um tema inicial e o resto foi se desenvolvendo instintivamente durante a gravação. A Banda O Tronxo nasceu desta forma, experimentando temas e deixando fluir, então considero que retornamos às nossas raízes com esta produção, o que é ótimo pois sentimos mais verdade no som desta forma”.

O projeto, que foi contemplado pelo Edital Nº 005/2022 – Concurso-Prêmio Manaus 2022 – Thiago de Mello, Novos Talentos, marca não apenas a evolução da banda, mas também o fortalecimento da cena musical na região Norte do país.

Com o lançamento do novo single, os fãs podem esperar uma riqueza de experimentações musicais que caracterizam a identidade única da banda.

Ficha Técnica

Captação: Estúdio Tempero Magnético – Curitiba/PR

Mixagem e Masterização: Jeferson Sousa (Estúdio Jota Music)

Arte de Capa: Anastácio Júnior

Produção Executiva: O Tronxo

