Noite do Povo Caprichoso apresenta Patrick Araújo no curral Zeca Xibelão, neste sábado (27)

Ocorre neste sábado, dia 27 de maio, no Curral Zeca Xibelão, o Ensaio Show “Noite do Povo Caprichoso”. Além da presença da maior galera do Festival de Parintins, a festa vai contar com o levantador de toadas, Patrick Araújo. O bumbá prepara uma grande estrutura para proporcionar à nação azul e branca o padrão Caprichoso que o público está acostumado a festejar.

O Ensaio Show foi pensado para o Povo Caprichoso com um repertório animado e que dará ao torcedor o clima festivo e campeão da arena do Bumbódromo, um aperitivo para o que será apresentado nas três noites do Festival Folclórico de Parintins 2023.

“É uma festa para o povo Caprichoso, nossos sócios, nossos torcedores, nossos artistas, nossos trabalhadores, enfim, nossa nação azul e branca. Eu quero convidar todos para essa festa do sábado que será com o nosso Patrick Araújo, nosso levantador de toadas. Vista sua camisa azul e branca e venha para o nosso curral Zeca Xibelão”, convidou a diretora social do Caprichoso, Adriana Cruz.

No palco, as melhores atrações de boi-bumbá como Banda Caprichoso, Banda Canto Parintins, Troup Caprichoso, Corpo de Dança Caprichoso (CDC), Raça Azul, Marujada de Guerra e toadeiros oficiais, culminando com o show de Patrick Araújo.

“Vamos fazer uma grande festa. É uma noite dedicada ao nosso Povo Caprichoso com muitas toadas que expressam esse amor pelo boi Caprichoso. Estou muito feliz em poder fazer parte desse momento de celebração da nossa galera”, exaltou Patrick.

O Ensaio Show inicia a partir das 21h, no curral Zeca Xibelão. A entrada é gratuita.