Neguinho da Beija-Flor canta hoje na Casa de Praia Zezinho Corrêa, anuncia David Almeida

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou na noite de ontem (6), o sambista Neguinho da Beija-Flor como uma das atrações da programação de hoje na Casa de Praia Zezinho Corrêa, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital amazonense.

Com um repertório regado a muito samba-enredo, Neguinho sobe no palco Murilo Rayol às 18h, onde fará sua apresentação, de forma gratuita, à população da cidade de Manaus.

“Convido você e sua família para vir prestigiar, a partir das 17h30, a programação cultural da Casa de Praia Zezinho Corrêa, que contará com a presença especial do Neguinho da Beija-Flor, inaugurando a ‘Tardezinha do Domingo’”, disse o prefeito.

De acordo com o secretário municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Júnior, o local, inaugurado no dia 1º de maio, terá uma ampla programação multicultural durante o ano inteiro.

“Esse local é um sonho realizado e enaltece a gestão do prefeito David Almeida, que devolveu esse espaço que estava abandonado há 27 anos, e, hoje, a sociedade manauara pode usufruir de um espaço totalmente revitalizado, com segurança, área kids e com uma vista privilegiada de um dos melhores cartões-postais do mundo, que é o nosso rio Negro”, disse Radyr Júnior.

O espaço chega para fortalecer o setor turístico da cidade e promete aquecer a economia local, com a ação integrada entre a Semtepi e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, considera exitosa a parceria entre a Manauscult e a Semtepi. “Atendendo a determinação do prefeito David Almeida, estamos fechando uma programação diversificada, com oportunidade para artistas locais de diversos ritmos, fortalecendo a difusão cultural e ainda o espaço como uma nova opção turística da cidade. Essa parceria da Manauscult e Semtepi vai beneficiar a nossa população”, avaliou.

A Casa de Praia Zezinho Corrêa agrega estabelecimentos comerciais, incluindo a gastronomia, sustentabilidade e recreação, tudo integrado ao principal cartão-postal, e de lazer, de Manaus: a praia da Ponta Negra, com funcionamento diário das 8h às 22h.

Com informações da Manauscult