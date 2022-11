Música inédita de Cristiano Araújo é lançada sete anos após sua morte

Sete anos após a morte de Cristiano Araújo, a gravadora Som Livre libera música inédita do cantor. O single Por que será lançado às 21h desta quarta-feira, 9, em todas as plataformas de música. O anúncio foi feito pelas redes da própria gravadora, onde o pai do sertanejo, João Reis, também comentou sobre o lançamento:

“Já são sete anos de saudades do Cristiano e, apesar disso, a memória dele segue tão viva na mente dos fãs quanto na minha, que sou o pai. Nada mais justo do que honrar a trajetória dele apresentando essa música nova para o público, que pede por isso há tanto tempo e pelo qual o Cristiano também tinha um carinho muito especial. Tenho certeza de que todo mundo vai se emocionar tanto quanto eu”, diz João.

Ainda segundo o pai do cantor, a família e a gravadora estão preparando um EP para os próximos meses. “Como sempre fomos muito ajudados por todos os fãs, desta vez, tenho certeza que não vai ser diferente”, revelou.

Nas redes sociais da gravadora, o anúncio do single fez sucesso entre os fãs de Cristiano, que fizeram questão de deixar comentários carinhosos na publicação: “O seu legado continuará para sempre, meu anjo. Nós te amamos muito”, escreveu um internauta. “Vai ficar para a história”, comentou outro.

