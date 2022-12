‘Mundo Encantado do Natal’ chega a mais dois bairros de Manaus

A programação do “Mundo Encantado do Natal”, promovida pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), continua levando brilho, encanto e alegria às comunidades de Manaus.

Nesta quinta-feira (15/12), a carreta-palco do “Natal Itinerante” chega ao Parque dos Buritis, localizado na bola da caixa d’água do Conjunto Buriti, rua Frei Paulo com a rua 25, bairro Santa Etelvina, zona norte da capital. Já na sexta (16/12), a caravana irá levar a magia do Natal para a rua 1º de Maio, na orla do bairro Glória, zona oeste de Manaus. Nos dois bairros, a atividade acontece a partir das 16h.

A programação “O Mundo Encantado do Natal” nos bairros tem como objetivo promover integração social. A ação terá a apresentação da Palhaça Coração, com brincadeiras e diversão garantida para o público, ainda o encantador espetáculo “A Fantástica História do Biscoito de Natal”, da Companhia de Teatro Metamorfose, que conta com personagens marcantes como o Boneco de Neve, Soldadinho, Bailarina e o próprio Biscoito.

Além de levar o colorido, a luz e o encanto da época natalina, a festa também terá a presença do Papai e Mamãe Noel, em sua Casa, montada no local para receber a criançada.

Outra atração da iniciativa é a entrega de brinquedos da campanha de arrecadação promovida pelo Governo do Estado. A ação, que começou no dia 3 de dezembro e segue até o dia 23, já passou pelos bairros Colônia Terra Nova, Ouro Verde, Nova Vitória e Alvorada e já entregou aproximadamente 10 mil brinquedos.

FPS

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos auto sustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

*Com assessoria