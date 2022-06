Movimento Amigos do Garantido realiza sua tradicional feijoada hoje no Vasco Vasques

A maior, a mais tradicional, a mais esperada, a original. É com esses e outros adjetivos, que a feijoada do Movimento Amigos do Garantido (MAG), acontece hoje (11) a partir de 12h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Nery, Chapada. A festa que ocorre há mais de 25 anos promete arrastar uma multidão de apaixonados torcedores do Boi da Baixa do São José, que usam o evento para um grande “esquenta” antes de embarcar para a Ilha Tupinambarana.

O show musical fica por conta de David Assayag, Israel Paulain, Sebastião Junior, PA Chaves e convidados. A Batucada também fará uma apresentação especial no evento levando o ritmo, a cadência e a tradição para o palco da feijoada.

O presidente Rogério Ozores agradece as empresas parceiras do evento e destaca ainda, a importância do MAG na contribuição do festival. “Muito nos orgulha fazer parte de tudo isso, o MAG tem verdadeiros guerreiros apaixonados pelo boi de pano e é através dessa mão de obra voluntária que muita coisa importante acontece aqui em Manaus” completou Ozores.

Juvenal Filho que está à frente da vice-presidência do Movimento afirma que a galera do Garantido é parte fundamental da festa. “Este evento contará com a presença da galera vermelha e branca que sempre prestigiou esta feijoada. O MAG agradece a todos os patrocinadores e apoiadores que muito contribuíram para realização deste tradicional evento”, comentou Juvenal.

Para o diretor de eventos do MAG, a feijoada é fundamental para levar ao festival,os associados do MAG que contribuem de forma voluntária para realizar a temporada de ensaios na capital. “A feijoada é realizada há 26 anos, o evento começou com 200 pessoas, e hoje temos 2.500 torcedores procurando participar da festa” afirma Rivaldo. O coordenador disse ainda que todos os presidentes que passaram pelo MAG, sempre se preocuparam em realizar a maior e melhor festa para o torcedor encarnado.

Morena Bela

Tão aguardado quanto o evento da feijoada, é o “Morena Bela 2022”, que trás sete lindas moças disputando a faixa de morena mais bela do Garantido. Idealizado pelo saudoso Jorge Mota, o concurso vem enaltecer a combinação de beleza e dança da mulher amazonense. Danielle Cruz, Jeveny Reis, Tamires Assis, Karla Noely, Thayana Albuquerque, Joice Cristina e Carolina Prado concorrerão a esse que será um dos mais disputados concursos.

Camisas

As camisas ainda podem ser adquiridas em último lote de pista ao preço de R$ 100,00 pela chave pix: (92) 98847-6601 ou no escritório do movimento na rua: José Clemente, 500, edifício Rádio Rio Mar, 3º andar, sala – 316, centro em horário comercial. Informações: (92) 99217-1513 (92) 99986-8927 ou (92) 98199-5199.

