Mostra de Jovens Cineastas ganha nova exibição gratuita hoje no Cineteatro Guarany

O Cineclube de Arte apresenta hoje (25), a partir das 18h, no Cineteatro Guarany, novas exibições da Mostra de Jovens Cineastas, da Oficina de Produção Audiovisual (OPA), realizada pelo Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A entrada é gratuita.

Com a exibição de sete curtas-metragens, a programação conta com a presença da equipe técnica e elenco dos filmes, para realização de debate após a sessão. Com grande demanda de público, a mostra apresenta as obras finais do curso de produção audiovisual, na qual os alunos também farão uma exposição de cartazes dos filmes.

Para o idealizador da oficina, Thiago Morais, foi muito bom ver o Cineteatro Guarany lotado para assistir aos filmes dos alunos da OPA. “Foi um dia importante para os diretores, elenco e alunos que integram as equipes dos filmes, pois foi a estreia deles no audiovisual como novos realizadores e o lançamento dos seus filmes, e receber tantos pedidos para ter uma nova sessão é algo que nos enche de alegria”, comentou Thiago.

O diretor do Departamento de Difusão Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Sergio Cardoso, destaca a importância do trabalho realizado pela pasta de Cultura. “O Cineteatro Guarany é o espaço da expressão do cinema amazonense contemporâneo e as nossas sessões aos sábados têm tido uma considerável plateia com as produções que são exibidas. Os jovens que vão exibir seus trabalhos novamente vão ter a oportunidade de ter um encontro maior com seus públicos”, afirma Sérgio.

O Cineclube de Arte é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e acontece sempre aos sábados, às 18h30, no Cineteatro Guarany, localizado na Villa Ninita, anexo ao Palácio Rio Negro – Avenida Sete de Setembro, 1546, Centro.

Relação de filmes

Dia 25 – Sábado

A DOR FANTASMA – Direção: André Diniz

A PIPOCA – Direção: Géssica Adzangela

A LUZ DO SOL – Direção: Camila Andrade

FANZINE ÚLTIMAS PÁGINAS – Direção: Rebeca Libna e Vinícius Torres

VUMBORA – Direção: Bruno Pereira

INOCENTE ELA – Rafael Creder

TOC TOC – Direção coletiva

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa