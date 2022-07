Morre Sergio Paulo Rouanet, criador da Lei de Incentivo à Cultura, aos 88 anos

Professor e ensaísta de múltipla formação, ele também era membro da Academia Brasileira de Letras

Sergio Paulo Rouanet, intelectual de vasta carreira que criou a lei que levou seu sobrenome durante sua passagem pelo governo de Fernando Collor de Melo como secretário da Cultura, morreu neste domingo aos 88 anos.

O carioca foi diplomata de carreira desde os anos 1950, tendo sido embaixador na Dinamarca, cônsul-geral em Zurique, na Suíça, e ocupado postos na Organização das Nações Unidas, na Organização dos Estados Americanos e chefias de departamento no Itamaraty, em Brasília, antes de integrar o governo federal.

Em 1991, o professor foi convidado por Collor para ocupar a Secretaria Nacional de Cultura, que tinha status de ministério à época, cargo no qual ficou até o ano seguinte. Depois, retomou atividades em embaixadas na Alemanha e República Tcheca.

Formado em ciências jurídicas e sociais, o professor e ensaísta realizou doutorado em ciência política e deu aulas no Instituto Rio Branco. Ele também ocupava, há 30 anos, a cadeira de número 13 da Academia Brasileira de Letras.

A passagem breve do intelectual pelo governo foi marcada por uma das mudanças mais significativas no cenário cultural brasileiro, a criação da Lei Rouanet, que nasceu do Programa Nacional de Apoio à Cultura e serviu de estímulo financeiro para a realização de projetos artísticos no Brasil.

A norma sofreu ampla reforma durante o governo de Jair Bolsonaro, quando deixou de levar o nome de seu criador e passou, por exemplo, a limitar os cachês de artistas que recorrem a ela em R$ 3.000.

Rouanet morreu como um dos nomes mais figurativos da guerra que Bolsonaro travou contra o setor cultural, entregue por boa parte de seu mandato a Mario Frias, ex-ator de “Malhação” que foi de galã teen a bolsonarista armado, e André Porciuncula, um ex-policial militar sem nenhuma experiência com cultura que comandou a Lei Rouanet até março, quando ambos deixaram o governo para se candidatar a uma carreira na Câmara dos Deputados pelo PL, o partido que elegeu o presidente.

Nos últimos quatro anos, a Rouanet passou a funcionar de forma que seu criador a desprezaria. Projetos alinhados à agenda ideológica de Bolsonaro, como o de arte sacra, foram priorizados, e os dissonantes, caso do Festival do Jazz do Capão, foram barrados com pareceres técnicos que diziam, por exemplo, que “o objetivo e finalidade maior de toda música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma”, atribuída a Johann Sebastian Bach.

Com a guinada ideológica, a Rouanet também passou a ter atraso de meses na aprovação e análise dos projetos, de tal modo que alguns produtores se viram obrigados a entrar na Justiça contra a Secretaria Especial da Cultura para obter a liberação das verbas.

Seu sobrenome também não sai da boca de alguns dos maiores cantores do país, sobretudo dos de sertanejo que são aliados do presidente, caso de Zé Neto, da dupla com Cristiano, que gerou uma hecatombe nas redes sociais, conhecida como “CPI do sertanejo”.

A polêmica surgiu depois que Zé Neto criticou uma tatuagem que Anitta fez no ânus e afirmou que os sertanejos não precisavam recorrer à Rouanet para tocar suas carreiras, o que Bolsonaro diz ser uma “mamata”, quando muitos de seus shows, com cachês milionários, são pagos por prefeituras que hoje viraram alvo de investigação do Ministério Público.

À parte da política cultural, Sergio Paulo Rouanet também deixa um legado nas prateleiras. Entre seus livros, estão “Mal-Estar na Modernidade”, uma reflexão sobre o Iluminismo, tema no qual se especializou ao longo de sua formação acadêmica, e os volumes de crítica literária “Riso e Melancolia” e “Os Dez Amigos de Freud”.

Rouanet atuou ainda na imprensa numa coluna no Jornal do Brasil e em colaborações no extinto caderno Mais!, da Folha. Deixa três filhos e a mulher, a socióloga Barbara Freitag.

Com informações da Folha de S.Paulo