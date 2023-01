Morre Jean Robert César, roteirista, diretor de cinema e produtor no clássico ‘Le Jaguar’

Jean Robert César morreu na noite de ontem (19), aos 55 anos, vítima de um câncer ósseo. Natural do Rio de Janeiro, o diretor criou raízes em Manaus, onde morou por 21 anos.

No campo profissional, Jean Robert reuniu mais de três décadas de experiência, produzindo novelas, matérias jornalísticas, minisséries, longas-metragens e documentários, que se destacaram no cenário nacional e internacional. No ano passado, ele assinou a produção da exposição “1º Festival Norte de Cinema Brasileiro”, no Museu de Imagem e do Som, no Palacete Provincial, além de produzir a edição de ouro do DVD de “125 anos do Teatro Amazonas”.

Entre outros trabalhos de destaque estão, o longa-metragem “Le Jaguar” (1995), as minisséries “Mad Maria” (2004), “Amazônia, de Galvez a Chico Mendes” (2006), o curta-metragem “15 anos de Ópera” (2011) e os documentários “Teatro Amazonas – Uma ópera dans la jungle” (2003) e “Vidas Descartáveis” (2018).

O velório do diretor e produtor cultural será no município de Itacoatiara, onde reside a família de sua esposa Leny César, com quem esteve casado por 28 anos.

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa