‘Me Encanta Manaus’ reúne mais de 100 expositores e música variada no CSU do Parque 10

Wanderley Andrade, Rabo de Vaca, Berg Guerra e Nunes Filho estão entre as atrações da feira especial pelo Dia dos Pais

Até o próximo domingo (7), o CSU do Parque 10 de Novembro, será palco das atrações musicais mais irreverentes e ousadas da ‘galáxia’. É o que prometem os organizadores da “Feira Me Encanta Manaus – Pai, Me Leva”, evento gratuito que reúne mais de 100 expositores, das 16h à meia-noite.

Por lá, os astros que ainda vão dar ‘o ar da graça’ são: Rabo de Vaca, Wanderley Andrade, Berg Guerra, Nunes Filho, Kayza Marques, Frutos de Pagode, Trio du Vale, Banda Destilados, Banda Impacto, Diana Camilo, Pagodin A 3, boi bumbá Caprichoso e Arlindo Neto.

Além da cena musical, o público que for à “Feira Me Encanta Manaus – Pai, Me Leva”, vai encontrar muito desapego, gastronomia, moda, artesanato, parquinho, etc.

Diretamente de algum lugar no mundo, o “Traficante do Amor”, Wanderley Andrade, fez questão de mandar um recado aos fãs amazonenses.

“Meu amor não me deixa assim, eu preciso de você. Atenção, Manaus! Fiquem ligados, porque dia 5 de agosto, o bicho vai pegar. Vai ter muito brega e muito rock and roll, do jeito que vocês gostam”, avisou o intrépido artista.

Do brega ao ritmo da Ilha Tupinambarana, Parintins, o levantador de toadas Arlindo Neto, também promete rememorar o melhor do boi azul, campeão do Festival 2022.

“Eu estive na última edição da feira, antes do festival e foi maravilhoso. Agora volto para entoarmos as melhores do nosso Caprichoso. Chama todo mundo. Conto com vocês”, convidou.

Confira a programação

Quinta-feira (4)

18h – Kayza Marques

20h – Frutos do Pagode

22h – Rabo de Vaca

Sexta-feira (5)

18h – Trio du Vale

20h – Destilados

22h – Wanderley Andrade

Sábado (6)

18h – Pagodin A 3

20h – Nunes Filho

22h – Banda Impacto

Domingo (7)

18h – Diana Camilo

20h – Berg Guerra

22h – Boi Bumbá Caprichoso e Arlindo Neto

Homenagem aos pais e aos filhos

O Dia dos Pais ocorrerá no próximo 14 de agosto e a “Feira Me Encanta Manaus – Pai, Me Leva”, vai se antecipar à data promovendo muita diversão para toda a família. Se, por um lado os papais vão se divertir com música, gastronomia, compras, etc, do outro lado a criançada vai aproveitar variedade de brinquedos no Espaço Kids.

“Além da programação musical com três shows a cada dia, no Espaço Kids, será possível adquirir passaporte para diversão em todos os brinquedos, com valores acessíveis praticados ao preço de R$ 5,00 (para cada cinco minutos). A idade é de 2 a 15 anos. Lembrando que não teremos neste espaço, roda gigante”, contou o coordenador do evento, Teco Botelho.

A Feira tem a assinatura da Curta Mais Eventos, será apresentada pelo radialista Erick Guimarães e conta com o apoio da prefeitura de Manaus, através do IMMU e do Governo do Amazonas, por meio da Sepror, Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e Polícia Militar.

Com informações da assessoria