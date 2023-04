Mauricio de Sousa reage a ataques de concorrente à ABL: ‘quadrinhos são revolucionários’

Escritor e desenhista concorre à cadeira 8 da ABL, que era ocupada pela acadêmica Cleonice Berardinelli. À Veja, o jornalista James Akel, que também tenta ocupar a cadeira, afirmou que ‘gibi não é literatura’.

O segundo autor vivo mais conhecido do Brasil, de acordo com pesquisa Ibope de 2019, atrás apenas de Paulo Coelho, levou com bom humor o argumento levantado por um dos seus concorrentes. À Veja, o jornalista James Akel, que também tenta ocupar a cadeira, afirmou que “gibi não é literatura”.

No último dia 14, à revista, Akel disse que decidiu tentar a vaga ao saber que Mauricio escreveu em sua carta de candidatura que “quadrinhos são literatura pura”. “Isso me deixou zangado e decidi me inscrever imediatamente”, disse o jornalista.

Mauricio simplesmente riu quando perguntado sobre o assunto. Contou como a internet reagiu em sua defesa, bem como fãs, colunistas, autores e jornalistas.

Segundo um membro da Academia Paulista de Letras que prefere não se identificar, o ataque a Mauricio foi uma tática “para aparecer”. Mauricio é o único quadrinista do mundo a integrar uma academia de letras – no caso, a Academia Paulista de Letras (APL). A Câmara Brasileira do Livro (CBL) apoiou seu nome na eleição do dia 27.

Confira a entrevista com o escritor:

Veja – O senhor ficou abalado com a crítica?

Maurício de Sousa – Absolutamente, não. Fiquei até assustado com a dimensão que tomou pela repercussão positiva. Significa que não errei tanto.

Veja – Quadrinhos são literatura?

MS – São revolucionários porque ficam entre a literatura e as artes gráficas. Eisner [Will Eisner, quadrinista norte-americano] me fez sentir que a linguagem dos quadrinhos é uma revolução de ideias. E com os quadrinhos tudo é possível.

Veja – Como foi sua visita à ABL?

MS – Foi muito bonita. Fui recebido pelo presidente da Academia, muito simpático. Pedi licença e entreguei um volume recém-lançado do Horácio. Um dos acadêmicos me surpreendeu com uma ilustração que fiz e já não lembrava. Os imortais falando o nome dos personagens que criei, foi lindo.

Veja – Nas redes sociais, uma leitora disse que nenhum dos candidatos criaria um personagem com a complexidade do Cebolinha.

MS – Ele tem muitos planos infalíveis e faz muita confusão. Personagens são como pessoas, têm suas características marcantes, também mudam com o tempo.

Veja – Qual personagem foi o mais mencionado na sua visita a ABL?

Dizem que nenhum autor movimentou tanto uma eleição na ABL. Algum comentário?

MS – Isso não posso provar, mas quer dizer que meu trabalho provoca alguma reação nas pessoas.

A história da minha vida vai virar filme. E o Martin, meu neto, está cada dia mais esperto.

Mais de sessenta anos de histórias

• Horácio é o alter ego de Mauricio. Apenas ele desenha e escreve histórias do personagem. Com o Horácio aprendeu que conseguia criar por instinto. “Começava a desenhar e não sabia como terminaria. Magia que só a literatura proporciona”

• Em 2022, a Mauricio de Sousa Produções vendeu mais de 12 milhões de GIBIS e mais de 2 milhões de livros.

• Nos bastidores, o filólogo Ricardo Cavaliere é o favorito à cadeira 8. Paulo Coelho declarou voto em Mauricio. “Caso Mauricio de Sousa resolva levar até o final sua candidatura para a ABL, ele pode ter certeza do meu voto. O momento é agora”

• Quem convive com o pai da Turma da Mônica sabe que Mauricio é determinado. “Ele quebra paredes há décadas”, brincou Sidney Gusman, editor da MSP.

Com informações do g1