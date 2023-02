Matrículas para cursos do Liceu Claudio Santoro serão abertas na quarta-feira (1º)

A nova temporada de matrículas para os cursos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro começa nesta quarta-feira (1º/3). O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, vai disponibilizar mais de mil vagas para cursos de Dança, Artes Visuais, Música e Artes Cênicas nas unidades de Manaus (Sambódromo e Centros Estaduais de Convivência da Família Magdalena Arce Daou e Padre Pedro Vignola) e no município de Envira (distante 1.216 quilômetros de Manaus).

No dia 7 de março, também serão abertas vagas para cursos de Equilíbrio Corporal, Dança, Musicoterapia e Violão, em parceria com a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnAti). As aulas serão ministradas na unidade do Sambódromo do Liceu, em Manaus.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas presencialmente nas respectivas unidades do Liceu na capital, e em Envira no Centro de Eventos e Negócios Agropecuários do município. O período de matrículas termina no dia 2 de março, com dois horários de funcionamento: de 8h às 11h e 14h às 17h.

Documentos necessários

O candidato ou o responsável legal (no caso de menores de 18 anos) deve levar, no ato da matrícula, cópia do RG e CPF, Certidão de Nascimento (para menor de 15 anos), cópia do comprovante de residência atual com CEP, declaração escolar (no caso de estudantes), laudo médico para o caso de pessoas com deficiências e contato telefônico.

De acordo com o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, o Liceu é uma ferramenta essencial para as políticas públicas voltadas ao setor cultural. “O Liceu traz muitos benefícios à sociedade, o que é um reflexo de uma boa qualidade de ensino. O acesso à arte e à educação é uma ferramenta muito importante para a transformação social dos nossos jovens”, afirma.

Matrículas para os cursos do Liceu Claudio Santoro

Período: De 1º a 2 de março

Unidades Manaus

Informações: 99174-5278 (Sambódromo), 99198-3655 (Padre Pedro Vignola), 99232-1498 (Magdalena Arce Daou) e 99174-3590 (Centro de Convivência do Idoso).

Horário: 8h às 11h e 14h às 17h

Unidade Envira

Presencial: Rua 27 de Julho, São Francisco – Centro de Eventos e Negócios Agropecuários (Cena)

Horário: das 8h às 17h e 14h às 17h

Informações: (97) 98419-2677