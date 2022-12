Marujada Fest agita galera do Caprichoso na véspera de feriado em Manaus

Para encerrar a temporada vitoriosa do Boi Caprichoso, campeão do maior festival de todos os tempos, o Marujada Fest vai presentear os torcedores azulados nesta quarta-feira (07/12), véspera de feriado, com shows de Patrick Araújo e Marujada de Guerra, Paulinho Viana, Márcio do Boi, Junior Paulain, Mara Lima, Luanita Rangel, Klinger Junior, Fabiano Neves, Gabriel Tavares, Anderson Figueiredo e Dennis Martins, além das participações dos grupos de dança e torcidas oficiais.

Segundo o presidente do Movimento Marujada, Rogério de Jesus, 2022 foi um ano especial e nada mais justo que finalizar ao som das toadas do campeão do festival. “Além dos shows, vamos aproveitar a festa para anunciar o primeiro evento oficial de 2023, do Caprichoso em Manaus. Mas só durante o evento divulgaremos”, disse o presidente.

O Marujada Fest tem início às 19h. A entrada custa R$ 15 na portaria do evento e mesas podem ser adquiridas a R$ 100 pelo (92) 99112-1094.

Evento

Criado em 2017, o Marujada Fest chega à sua quarta edição em três temporadas. Em 2018, o evento foi palco da primeira apresentação da Rainha do Folclore, Cleise Simas, para os torcedores do Boi Caprichoso em Manaus.

*Com informações da assessoria