‘Marighella’ vence o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro após estreia sob fortes ataques

O filme Marighella saiu consagrado da cerimônia do 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, conquistando oito prêmios na noite de ontem (10), no Rio de Janeiro. Vencedor do principal troféu da noite, como ‘Melhor Filme’ do ano, o longa também rendeu a Wagner Moura o prêmio de ‘Melhor Primeira Direção’ e ‘Roteiro Adaptado’, dividido com Felipe Braga.

Seu Jorge, intérprete de Marighella, levou o troféu de ‘Melhor Ator’. Os demais troféus da produção foram técnicos: ‘Fotografia’, ‘Direção de Arte’, ‘Figurino’ e ‘Som’.

Realizada na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, a entrega de prêmios teve apresentação de Silvero Pereira e Camila Pitanga em clima de festa, com direito a números musicais, torcida política e vários famosos em seu tapete vermelho. O bom astral refletiu o retorno do evento ao formato presencial, após amargar versão virtual durante a pandemia.

Não por acaso, a consagração de Marighella fez justiça ao filme responsável pela nova retomada do cinema brasileiro, no ciclo pós-pandemia, que atraiu o público de volta às salas de exibição em novembro do ano passado. Foi um resultado importante também para consagrar um filme que estreou sob ataque de integrantes das áreas culturais do governo federal, numa resposta ao aparelhamento ideológico das estruturas de incentivo à Cultura no país.

O prêmio de ‘Melhor Direção’ em geral ficou com Daniel Filho por O Silêncio da Chuva. Já os demais intérpretes premiados foram Dira Paes (‘Melhor Atriz’ por Veneza), Rodrigo Santoro (‘Melhor Ator Coadjuvante’ por 7 Prisioneiros) e Zezé Motta (‘Melhor Atriz Coadjuvante’ por Doutor Gama).

Entre as premiações por gênero, Depois a Louca Sou Eu foi eleita a ‘Melhor Comédia’, Turma da Mônica – Lições foi o ‘Melhor Longa Infantil’, Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente ganhou ‘Melhor Animação’ e A Última Floresta venceu a categoria ‘Melhor Documentário’.

O evento da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais também premiou séries, como Dom e Sob Pressão entre os destaques.

A cerimônia foi transmitida ao vivo pelo Canal Brasil, Globoplay e pelo canal da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais no YouTube.

Melhor Longa-Metragem de Ficção

“Marighella”, de Wagner Moura

Melhor Longa-Metragem de Comédia

“Depois a Louca Sou Eu”, de Julia Rezende

Melhor Longa-Metragem Infantil

“Turma da Mônica – Lições”, de Daniel Rezende

Menção Honrosa – Longa-Metragem Animação

“Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente”, de Cesar Cabral

Melhor Longa-Metragem de Documentário

“A Última Floresta”, de Luiz Bolognesi

Melhor Direção

Daniel Filho (“O Silêncio da Chuva”)

Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem

Wagner Moura (“Marighella”)

Melhor Atriz

Dira Paes (“Veneza”)

Melhor Ator

Seu Jorge (“Marighella”)

Melhor Atriz Coadjuvante

Zezé Motta (“Doutor Gama”)

Melhor Ator Coadjuvante

Rodrigo Santoro (“7 Prisioneiros”)

Melhor Roteiro Adaptado

Felipe Braga e Wagner Moura (“Marighella”)

Melhor Direção de Fotografia

Adrian Teijido (“Marighella”)

Melhor Direção de Arte

Frederico Pinto (“Marighella”)

Melhor Figurino

Verônica Julian (“Marighella”)

Melhor Trilha Sonora

André Abujamra e Márcio Nigro (“Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente”)

Melhor Série Brasileira de Documentário com Produção Independente

“Transamazônica – Uma Estrada para o Passado” – 1ª Temporada (HBO E HBO Max)

Melhor Série Brasileira de Ficção na TV Aberta

“Sob Pressão” – 4ª Temporada (Globo)

Melhor Curta-Metragem de Animação

“Mitos Indígenas Em Travessia”, de Julia Vellutini e Wesley Rodrigues

Melhor Curta-Metragem de Documentário

“Yaõkwa, Imagem e Memória”, de Rita Carelli e Vincent Carelli

