Marcella Bártholo assina direção artística do espetáculo “Poema! – o musical”, no Rio

A In Cena Casa de Artes e Produções estreia, nesta sexta-feira (7), no Teatro Claro Rio, no Rio de Janeiro, o primeiro espetáculo autoral, “Poema!- o musical”. Escrito e dirigido pelo cantor e ator Jay Vaquer, o espetáculo conta com direção de movimento e coreografias de Joane Mota e direção artística da amazonense Marcella Bártholo.

Com pouco mais de um ano de funcionamento, esta é a primeira vez que a escola coloca em cartaz um espetáculo profissional, que não é resultado de prática de montagem dos alunos. O musical, que reúne artistas que já atuam no mercado, ficará em cartaz até o dia 30 de outubro, às sextas-feiras e sábados, às 17h, e domingos às 19h30. Os ingressos estão disponíveis pelo site www.sympla.com.br.

Marcella, que agora adota o nome artístico Cella Bártholo, ressalta que esse é o primeiro musical original da In Cena, escola da qual ela é diretora. “É uma honra para toda a equipe colocar em cartaz um musical tão grandioso, com uma história tão potente e que permite diversas reflexões. A In Cena, em seu primeiro ano de atuação, já conseguiu produzir duas práticas de montagens com musicais da Broadway – ‘Escola de Rock’ e ‘Legalmente Loira’. Agora, estamos dando mais um passo, oferecendo ao público uma história autoral de um grande artista brasileiro, que é o Jay Vaquer”, destacou.

“Poema!” conta com roteiro e mais de 40 números musicais criados por Jay Vaquer especialmente para o projeto. A trama se passa em uma sala de aula de um renomado colégio. Conforme o universo de cada aluno vai sendo gradativamente revelado, as relações ganham contornos. Cada personagem encontra sua própria voz, seus dramas familiares e existenciais se materializam dentro da história, até que um evento fantástico e de certa forma metafórico, toma conta de seus destinos e os faz questionar o que de fato poderia estar acontecendo em suas vidas naquele momento. Segundo Jay Vaquer, ao longo do espetáculo, o público vai percebendo as questões pessoais, anseios, traumas, planos, cobranças, ambições e medos mais profundos dos jovens.

Jay explica que projeto de “Poema!” foi pensado originalmente para ser um filme e, devido ao grande volume de histórias, foi remodelado para uma série que segue sendo planejada. “Levar a história para o palco era um sonho a longo prazo, mas que graças à equipe da In Cena foi possível antecipar. ‘Poema!’, então, nasce inicialmente com um espetáculo para o teatro”, afirmou.

No elenco estão os atores Mavi Carpin, Malu Coimbra, Camila Paredes, Luiza Lewicki, Brenda Pedrotti, Karin Medeiros, Paola Castro, Rodrigo Lourival, Elvis Vittorio, Douglas Motta, Laura Trentin, Bruno Pastori, Luiza Muts, Maria Clara, Larissa Travassos e Tabatha Almeida.

Com informações da assessoria