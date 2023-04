Mania de Ler: Biblioteca Volante Aníbal Beça retorna hoje ao Largo de São Sebastião

O projeto reúne um acervo de 1.200 obras diversas em seu veículo adaptado, com acesso gratuito

O Projeto Mania de Ler retorna ao Largo de São Sebastião, Centro de Manaus, hoje (16), após recesso do feriado da Páscoa. Na programação, o público conta com acesso gratuito ao veículo adaptado, chamado Biblioteca Volante Aníbal Beça, das 16h às 19h.

O programa traz o objetivo de incentivar a leitura infantil onde, juntamente com os seus responsáveis, as crianças realizam atividades lúdicas e exploram sua imaginação com a leitura dos livros disponíveis do Mania de Ler.

‘‘O projeto oportuniza de maneira gratuita, o acesso à literatura de boa qualidade para as famílias que frequentam o Largo de São Sebastião. Além de incentivar o hábito saudável da leitura, aproxima pais e filhos nesse momento de lazer”, explica a gerente do programa Oiana Couto.

Festival Literário

Além da programação no Largo de São Sebastião, o Mania de Ler estará no dia 22 de abril (sábado), das 9h às 11h, no Festival Literário do Centro, na Biblioteca Pública, localizada na Rua Barroso, no Centro de Manaus. Durante o festival, a programação acontecerá no Espaço Criança da Biblioteca e contará com a participação da escritora Leila Plácido, abordando sua obra “Apenas uma Canoa nas Noites de Verão”.

Em continuidade à programação do Festival Literário do Centro, o Mania de Ler também estará no evento no dia 23 (domingo), das 16h às 20h, e contará com a participação da escritora Fabiana Ferreira com sua obra “Libras Mãos que Falam”, que traz uma proposta pedagógica sobre as condições de comunicação entre deficientes auditivos e ouvintes.

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa