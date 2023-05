Manaus foi a primeira capital do país a inscrever o plano de ação da Lei Paulo Gustavo

Até ontem (22), apenas cidades de quatro estados haviam oficializado a inscrição dos respectivos planos de ação

A cidade de Manaus foi a primeira capital do país que teve seu plano de trabalho inscrito pela prefeitura, sábado (20), na plataforma Transferegov, do Ministério da Cultura (Minc), para poder receber recursos e patrocinar projetos culturais pela Lei Paulo Gustavo (LPG). O cadastramento foi realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e do Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, relembrou que, durante o Seminário Municipal de Cultura, que contou com a participação de uma comitiva técnica do Ministério da Cultura (MinC), ouviu da secretária dos Comitês de Cultura do MinC, Roberta Martins, que Manaus, hoje, é um case de sucesso e exemplo para os demais municípios brasileiros.

“Fiquei muito feliz com as profalças da amiga e secretária Roberta Martins, porque, de fato, o nosso Conselho Municipal de Cultura (Concultura) trabalhou arduamente, nesse período de quase dois anos, para o cadastramento e aprovação do plano de ação, que habilitará a cidade para o recebimento dos recursos do Ministério da Cultura, via Lei Paulo Gustavo. Paralelo a isso, com a sanção do Plano Municipal de Cultura (PMC), pelo prefeito David Almeida, teremos mais intervenções culturais em toda Manaus”, disse.

Agora, o Minc está avaliando as informações contidas no plano de Manaus, para autorizar o município a receber os recursos provisionados no valor de R$ 17.634.820,05. “A agilidade no cadastramento de Manaus, junto ao Minc, é uma grande vantagem, pois estará entre as primeiras cidades a receber os recursos. Com isso, a cadeia produtiva da cultura em nossa cidade receberá um grande impulso, com oportunidade de trabalho e renda para os nossos artistas”, ressaltou o presidente do Concultura, Tenório Telles.

Até ontem (22), cidades de apenas quatro estados haviam enviado seus planos de trabalho e, entre as capitais, somente Manaus.

Com informações do Concultura e Manauscult