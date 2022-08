Manaus entra na agenda de grandes shows internacionais e terá Aerosmith e Bon Jovi

O prefeito de Manaus, David Almeida, afirmou hoje (30), que já existe negociação para a vinda das bandas de rock Bon Jovi e Aerosmith para se apresentar em Manaus em 2024. As apresentações têm o objetivo de colocar Manaus na rota do turismo nacional e internacional, além de fomentar a economia local, com apoio dos empresários de eventos.

“O grande Steve Tyler vai estar aqui em Manaus, o Aerosmith, e também Bon Jovi, aguardem. Manaus está sendo falada para o mundo todo”, declarou o prefeito ao lado da empresária Beth Dezembro, responsável pelo show da banda Guns N’ Roses, em Manaus, nesta quinta-feira.

É de Beth Dezembro, também, as primeiras articulações para trazer Aerosmith e Bon Jovi para tocar na capital da Amazônia.

“Quero agradecer demais ao prefeito. Quando eu falei para ele do show (do Guns), ele foi um cara que falou ‘faz, Manaus tem público, Manaus vai receber muita gente’. Ele foi um incentivador. E, hoje, estamos anunciando essa novidade, que, em 2024, nós estaremos trazendo mais um grande show”, completou Bete.

A movimentação do prefeito David Almeida junto aos empresários de eventos para trazer grandes bandas para shows em Manaus é a aposta em colocar a capital na rota dos megaeventos internacionais.

“Somos uma cidade estratégica. Estamos no caminho para os Estados Unidos e a Europa. Para fazer shows no eixo sul-sudeste do país, as pessoas passam por Manaus. Vamos potencializar nossa vocação para grandes eventos”, afirmou o prefeito.