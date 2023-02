Mais de 50 pessoas já estão inscritas para a audição do “Coral Vozes da Compensa”

Os inscritos vão participar no próximo dia 24, do processo de audição para escolha dos integrantes do “Coral Vozes da Compensa”, projeto social desenvolvido pela escola MW Ópera Studio, de Manaus.

No total, 40 vozes serão selecionadas para compor o Coral, que receberá treinamento musical gratuito na escola, que é dirigida pelo tenor amazonense Miquéias William, cantor lírico e professor de música. A preparação será feita por ele, pessoalmente, e pelo maestro Everaldo Barbosa. O Coral fará sua primeira apresentação ao público na 4ª edição do In Concert, evento que acontecerá em 30 de junho, no Teatro Amazonas.

As inscrições para quem quiser participar do processo de audição ainda estão abertas e podem ser feitas pelo WhatsApp (92) 99200-8142, até 18 deste mês. Ao todo, serão selecionadas 20 vozes masculinas e 20 femininas. Podem se inscrever para o projeto jovens de 15 a 28 anos de idade, de qualquer bairro de Manaus e não apenas da Compensa, onde o projeto iniciou.

A audição para o Coral “Vozes da Compensa” será realizada no Cine Teatro Aldemar Bonates, na Avenida Brasil, s/n, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. O Cine Teatro fica nas dependências do Centro Estadual de Convivência da Família Madalena Arce Daou.

Segundo Miquéias William, que também é idealizador do In Concert, no dia da audição, cada inscrito deverá cantar um trecho de uma canção, para a classificação da voz. Após a seleção, inicia-se a fase de ensaios. Serão quatro meses de preparação, até a apresentação no Teatro Amazonas.

O maestro Everaldo Barbosa, que também estará à frente da formação musical dos alunos, considera de extrema relevância o projeto de criação do Coral, não somente no âmbito cultural, mas também pela preparação de novos cantores, futuros estudantes de música e, mesmo, na formação de público. Além disso, ele destaca a importância na esfera social, na formação de valores de cidadania, uma vez que o canto coral, diz ele, é uma atividade coletiva.

“Estamos resgatando uma demanda reprimida que, nas décadas de 70 e 80, foi muito difundida em Manaus, pelo maestro Dirson Costa, meu patrono na música. Naquela época, cada empresa, cada escola e cada repartição pública tinha um coral para chamar de seu”, conta.

Everaldo Barbosa destaca que essa tradição está sendo resgatada com força total pela escola MW Ópera Studio. “Estamos buscando apoio da iniciativa pública e privada para formarmos mais corais na cidade, para que a nossa juventude possa cantar e encantar o Amazonas e o Brasil, com suas belíssimas vozes e o seu canto da floresta”, frisou. “Já realizamos esse projeto em Manacapuru, quando criamos o ‘Coral Vozes da Floresta’. Agora, aqui em Manaus, vamos recomeçar com a formação do ‘Coral Vozes da Compensa’ e queremos fazer uma belíssima apresentação no In Concert para marcar esse início”, afirmou.

In Concert

Em sua 4ª edição, o In Concert deste ano levará ao palco do Teatro Amazonas os 40 integrantes do “Coral Vozes da Compensa”, que apresentarão pelo menos quatro canções no evento. O concerto será acompanhado pela Orquestra Passione.

O In Concert contará com a participação especial do cantor paulista Robinson Monteiro. Tenor lírico e professor de canto, Robinson ficou conhecido como “Anjo”, depois de ganhar popularidade, em 2001, apresentando-se no Programa Raul Gil, no SBT. O seu segundo álbum solo, intitulado Anjo, e lançado pela Warner Music, rendeu ao cantor o Disco de Platina, pela vendagem de mais de 1,5 milhão de cópias.

O In Concert, conforme explica Miquéias William, tem a proposta de fazer um mix entre o lírico e o popular e traz esse conceito que permite abrir oportunidade aos novos talentos.

