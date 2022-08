Ludmilla adia lançamento de música com Marília Mendonça para não competir com ‘Insônia’

Ludmilla anunciou na noite de ontem (6) que a sua música inédita com Marília Mendonça terá o lançamento adiado em respeito à memória da sertaneja e à equipe dela.

“Estamos super empolgados para vocês ouvirem essa faixa que eu, a Marília e toda sua equipe preparamos com tanto carinho”, escreveu no Twitter. “A faixa será lançada, junto com todo o meu projeto ‘Numanice 2’, no final do mês de agosto.”

No mês passado, a artista anunciou que o single “Insônia”, parceria com a cantora sertaneja, seria lançado em 12 de agosto.

Mas o álbum póstumo de Marília, “Decretos Reais, Vol. 1”, saiu no dia 22 de julho, data em que a artista completaria 27 anos. Para não ofuscar o trabalho de divulgação do disco, Ludmilla optou por incluir a canção no seu segundo álbum de pagode.

Conhecida como a Rainha da Sofrência, Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro de 2021 vítima de um acidente aéreo.

Um dia após o lançamento, “Decretos Reais, Vol. 1” emplacou todas as suas quatro faixas na lista das 50 músicas mais tocadas do Spotify no Brasil.

A música “Te Amo Demais” foi a número 1 na parada diária do serviço de streaming, enquanto “Te Amo Que Mais Posso Dizer (More Than I Can Say)” apareceu na 7ª posição, “Não Era Pra Ser Assim” na 9ª e “Sendo Assim/ Muito Estranho (Cuida Bem de Mim)” na 14ª.

