Live Show de David Assayag acontece hoje com presença de Patrick Araújo e Márcia Novo

O cantor David Assayag realiza hoje (25), na casa Luar de Uaicurapá, localizada na Rua Rio Madeira, n* 452, Vieralves, a 5ª temporada do programa Live Show. O evento tem início às 21h e contará com a participação especial do levantador oficial de toadas do boi azul e branco, Patrick Araújo, da cantora Márcia Novo e dos tripas oficiais de Garantido e Caprichoso. A live será transmitida pelo YouTube nos canais “A Voz da Amazônia”, “David Assayag” e “Encontro dos Povos”. Os ingressos estão à venda no local.

De acordo com David Assayag, a quinta temporada do programa “Live Show” veio para coroar um formato que aparentemente estava com os dias contados. “O formato Live surgiu em meio a pandemia e se fortaleceu como uma forma de compensar a ausência de shows presenciais, pois as aglomerações estavam proibidos”, recordou. “Daí quando passou o pior, achamos que a live perderia força mas, o formato veio para ficar e é um sucesso”, comemorou.

“Tanto que vamos para a quinta temporada unindo show presencial e show transmitido”, observou o artista. Para esta edição, traz Patrick Araújo e a cantora Márcia Novo. “O Patrick Araújo é a mais nova revelação do Festival de Parintins defendendo as cores azul e branca e a Márcia Novo é essa artista multifacetada, que todo mundo conhece e que leva ao palco criatividade, talento e energia”, analisou.

Produção

A Live Show de David Assayag leva a assinatura da produtora “A Voz da Amazônia”, que gerencia a carreira daquele que é considerado o maior levantador de toadas do festival de Parintins e a mais bela voz da região Norte.

De acordo com Lilian Daniel, produtora executiva de David Assayag, está tudo preparado para o evento. “A estrutura do evento está toda pronta e tecnicamente será um show impecável”, adiantou a profissional.

Com quase dois anos no comando da agência que cuida da vida artística de David Assayag, Lilian Daniel tem o que comemorar. “Demos um novo ritmo à carreira do David. Hoje ele colhe os frutos desta nova fase. São shows em Manaus, no Amazonas e convites para apresentações fora do Estado, como recentemente, onde ele foi cantar como artista convidados em uma exposição nacional do Sebrae”, salientou. “Agora é focar no show de sexta-feira e fazer uma grande exibição”, finalizou a produtora.

Com informações da assessoria