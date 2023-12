Liga Independente promove festa em homenagem ao ‘Dia Nacional do Samba’, amanhã

Liesa fará o evento em parceria com o Governo do Estado e Rede Calderaro de Comunicação

A Liga Independente da Escolas de Samba do Amazonas (Liesa-AM) realizará amanhã (2), no Largo São Sebastião, Centro Histórico de Manaus, o evento “Projeto Sobe o Som” em comemoração ao “Dia Nacional do Samba”. A iniciativa conta com a participação das oito grandes escolas do carnaval amazonense, suas baterias, musas e o 1º Casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira de cada escola. A festa em homenagem ao samba é uma parceria com a Secretaria de Estado e Economia Criativa (SEC) e a Rede Calderaro de Comunicação (TV A Crítica). O evento é livre e irá acontecer das 18h às 22h.

De acordo com Roberto Simonetti Filho, presidente da Liesa-AM, comemorar o Dia Nacional do Samba é reverenciar a cultura popular brasileira. “Como brasileiro, dirigente e integrante da cultura do carnaval, temos obrigação de comemorar essa data que é muito importante para a nossa identidade como brasileiros”, destacou o gestor. Ainda segundo Simonetti, a iniciativa é também uma forma de marcar presença. “Para esse dia fizemos questão de propor o evento que é uma forma de mostrar que a cultura do samba é forte, presente e popular”, frisou.

Outro detalhe que Roberto Simonetti fez questão de destacar é a união das agremiações para construir uma pauta em comum. “Nossas oito grandes escolas de samba se farão presentes, demonstrando que a união faz a força e que juntos podemos mais”, afirmou ele. Além da união das escolas, Simonetti salientou a parceria com o Governo do Estado e o grupo Calderaro de Comunicação. “Quero aqui externar nossos agradecimentos os Governo do Estado, à Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (SEC) e a Rede Calderaro que são parceiros fundamentais para o a realização do carnaval amazonense”, agradeceu.

Durante a festa organizada no Largo São Sebastião, uma equipe de mídias fará a gravação de todas as oito escolas que estarão no palco. De acordo com Roberto Simonetti, trata-se de um material promocional para o carnaval de Manaus. “Faremos o registro, via produtora, de todas as oito escolas no palco com suas baterias, musas e casal de Porta-Bandeira e Mestre Sala”, adiantou. “Esse material será posteriormente editado e arte finalizado para o canal da Liesa-AM no You Tube”, explicou. “Cada escola de samba receberá 25 minutos de sua participação para divulgação própria”, detalhou.

O presidente da liga explicou a estratégia da entidade. “Nossa proposta é aquecer o público, movimentar as redes sociais da Liesa e das escolas de samba e preparar o espírito festeiro do amazonense para o desfile das agremiações no sambódromo de Manaus no carnaval 2024 que se Deus quiser, será um dos maiores carnavais de todos os tempos”, apostou. “Faço questão também de convidar todo o público que é amante do samba e da cultura do carnaval para se fazer presente no próximo dia 2 de dezembro no Largo. Será um show!”, finalizou Simonetti.

Fazem parte da Liesa-AM as oito maiores escolas do carnaval amazonense, são elas: Mocidade Independente de Aparecida, Reino Unido da Liberdade, Vitória Régia, Grande Família, Andanças de Ciganos, Unidos da Alvorada, Vila da Barra e Dragões do Império. Juntas as escolas formam a Liga que tem como atual presidente Roberto Simonetti Filho e sua diretoria. Além de assegurar recursos institucionais para o desfile das escolas, a Liesa também participa diretamente da construção das noites de espetáculo, com os desfiles oficiais no sambódromo de Manaus.

