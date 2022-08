Lei estadual garante visita gratuita a museus e prédios históricos do Amazonas

Museus e prédios históricos do Amazonas, mantidos ou geridos pelo poder público, devem oferecer gratuidade de entrada para visitação de amazonenses. A entrada gratuita, prevista em nova lei sancionada pelo governador Wilson Lima, deverá ocorrer em um dia fixo por semana.

Para o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a proposta é incentivar e divulgar os espaços culturais. “Nós temos uma rica história e visitar um dos nossos museus e os nossos espaços culturais é manter viva a memória amazonense, é despertar interesse pela cultura e arte. Certamente a lei veio para incentivar ainda mais a visitação”, afirmou.

A gratuidade, segundo a lei, não precisará ser concedida em dias que recaiam sobre feriados nacionais, estaduais ou municipais, ou ainda em ponto facultativo, devendo preferencialmente ocorrer em dias de menor fluxo de turistas.

Confira os horários de visitação gratuita para amazonenses, mediante apresentação de RG, em locais mantidos pelo Governo do Estado:

Teatro Amazonas

Horário: De terça-feira a sábado, das 9h às 17h.

Domingo, das 9h às 13h.

Palacete Provincial

No mês de agosto, o espaço ofertará cursos de capacitação e oficinas gratuitas por meio do “Circuito+Cultura”.

Horário: De terça-feira a sábado, das 9h às 17h.

Casa das Artes

Temporariamente fechado para troca de exposição. Retorna no mês de setembro.

Horário: De terça-feira a domingo, das 15h às 20h.

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Horário: De terça-feira a sábado, das 9h às 15h.

Galeria do Largo

O local conta com exposições de fotografias e pinturas. As atrações duram poucos dias, dando espaço a novos artistas amazonenses.

Horário: Terça-feira a domingo, das 15h às 20h.

Museu do Seringal

Horário: De terça-feira a sábado, das 9h às 16h.

Domingo, das 9h às 15h.

Na quarta-feira, o espaço é fechado para manutenção.

Palácios da Justiça e Rio Negro

Horário: De terça-feira a sábado, das 9h às 17h.