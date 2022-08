José Polari lança hoje, o livro O Antibuda, uma “conversa entre a ciência e os costumes humanos”

O escritor José Polari lança nesta sexta-feira, 05 de agosto, o livro “O Antibuda”, sua quarta obra literária e produção independente, que acontece no Vibrânia Pub e Arte, localizado na rua 10 de Julho, 151 – Centro. O autor explica que “O Antibuda” é um livro de ensaios e tem pretensões filosóficas, ao propor uma conversa entre a ciência e os costumes humanos, através de sermões proferidos por esse pregador errante, messiânico e apocalíptico, chamado de Antibuda.

Esse também é um trabalho inovador na carreira de Polari, que já publicou um livro de contos, “Água de Afluente”, em 1995, pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam); e dois romances: “Os Luditas”, pela Editora Valer, em 2002, e “Antes”, em 2017, esse também produção independente. Segundo o autor, o estilo ensaio adotado nessa obra é fruto de uma viagem realizada ao município de São Gabriel da Cachoeira, tendo como pano de fundo as belíssimas paisagens do rio Negro.

“Eram muitas horas de reflexão enquanto o barco singrava o rio, um ambiente perfeito para contemplar e filosofar sobre a existência, mas dentro de uma perspectiva antropológica, tentando colocar o ser humano no seu devido lugar no mundo”, diz o escritor. De acordo com Polari, “O Antibuda” foi uma experiência gratificante pois possibilitou a busca de um estilo nunca utilizado por ele, mas que o inseriu em nova linguagem e o resultado pode ser conferido nesta obra.

O escritor José Polari nasceu em Manaus, em 3 de março de 1963, e se formou em Comunicação Social pela Ufam, na habilitação de Jornalismo, profissão que ainda exerce, mas sem muito compromisso. Funcionário público estadual, no cargo de Investigador da Polícia Civil, está há 20 ano na Instituição. O autor também é pós-graduado em Direito Público, pela Esbam.

Lançamento do livro “O Antibuda”.

Local: Vibânia Pub e Arte.

Endereço: Rua 10 de Julho, 151 – Centro, próximo ao Colégio Militar de Manaus

Horário: de 18h00 às 22h00.

Contatos: josepolari771@gmail.com – Fone: (92) 98150-3191