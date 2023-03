‘João Grilo & Chicó’ voltam ao cinema com novo ‘Auto da Compadecida’, 25 anos depois

Matheus Nachtergaele e Selton Mello anunciaram hoje nas redes sociais que a obra de Ariano Suassuna ganhará novo filme

O anúncio foi feito hoje (12), por meio de publicações feitas nos perfis dos dois atores. “João Grilo & Chicó. Vinte e cinco anos depois, juntos, mais uma vez”, diz a legenda.

O novo longa será dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda e, mais uma vez, o roteiro se baseará na obra de Ariano Suassuna.

Ainda não há previsão para o lançamento do filme.

“Auto da Compadecida” foi lançado em 2000 e foi um grande sucesso do cinema brasileiro.

A produção acompanha João Grilo e Chicó: dois homens que vivem no interior do Brasil e enganam um grupo de pessoas em uma pequena cidade paraibana. Mas quando eles morrem, precisam ser julgados antes de entrarem no paraíso.

Com informações do Uol