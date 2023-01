Itamaraty formaliza pedido para que Belém seja sede da COP em 2025, afirma presidente

Confirmação do pedido foi feito pelo presidente ao governador do Pará. ‘Belém estará de portas abertas para debater o clima no mundo’, disse Helder Barbalho.

O Itamaraty formalizou pedido para que Belém seja a sede da COP 30 em 2025. A informação foi confirmada hoje (11), pelo presidente Lula ao governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), em Brasília. Assim, a capital paraense é a candidata brasileira.

“Parabenizo Helder pelos 407 anos que completa Belém e dando uma boa notícia: o Itamaraty formalizou a cidade de Belém como cidade que está disputando a candidatura para realizar a COP 30. Eu tinha assumido o compromisso no Egito. Fiquei feliz quando nosso ministrou formalizou a cidade de Belém, quero que a gente esteja lá para uma bela COP”, disse o presidente Lula.

O presidente anunciou a formalização em um vídeo gravado ao lado do governador do Pará, que agradeceu.

“Belém, no estado do Pará, estará de portas abertas para debater a Amazônia, discutir o clima no mundo, encontrar soluções e agradeço o gesto para com Belém, o Pará e Amazônia”, afirmou Helder Barbalho (MDB).

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol) já tinha oferecido e “colocado” a capital paraense à disposição do evento. O prefeito de Manaus também ofereceu a capital do Amazonas.

A COP é uma conferência global, realizada desde 1995, com representantes de centenas de países que ocorre todos os anos e que tem como principal objetivo conter as consequências da crise climática causada pela humanidade.

Na cúpula, entre outros temas, os países participantes revisam seus compromissos de manter o aquecimento global bem abaixo de 2°C acima dos níveis pré-industriais, buscam esforços globais para limitá-lo a 1,5°C e discutem como ajudar nações vulneráveis às mudanças climáticas.

Com informações do g1-PA