Inscritos no ‘Prêmios Literários Cidade de Manaus 2023’ superam total do ano passado

A edição 2023 dos Prêmios Literários Cidade de Manaus, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e do Conselho Municipal de Cultura (Concultura) encerrou as inscrições na última sexta-feira (31), superando os números de 2022. Ao todo, 691 obras de todo o país foram inscritas e vão disputar os prêmios de R$ 8 mil e as obras impressas. Em 2022, o concurso recebeu 676 inscrições.

O presidente do Concultura, Tenório Telles, avaliou que o concurso manteve o nível e se confirma como um dos mais importantes do país com grande procura, em especial pelos autores locais que atenderam ao chamado da Prefeitura de Manaus, para que participassem do concurso literário.

“Reformulamos os prêmios, simplificando e unificando a premiação, que agora é de R$ 8 mil para autores nacionais e regionais, ao mesmo tempo em que valorizamos as obras vencedoras com a publicação. Com isso, tornamos a premiação mais atrativa para os participantes”, informou Telles.

O conselheiro do segmento de Literatura do Concultura, o poeta Dori Carvalho, afirmou que a cada ano o Prêmio Cidade de Manaus se torna mais respeitado. “A quantidade de inscritos é um indício forte da sua credibilidade. Se torna um dos prêmios literários mais importantes do Brasil”, afirmou.

A poesia, a literatura infantojuvenil e o romance continuam liderando no ranking das categorias mais concorridas em 2023.

Novidades

Além do prêmio R$ 8 mil, e o retorno da impressão em papel das obras vencedoras, outra novidade no concurso 2023 dos Prêmios Literários Cidade de Manaus é a criação de uma nova categoria regional: o prêmio Djalma Batista, destinado ao melhor texto de temática amazônica.

Prazos

Os principais prazos para os escritores participarem do concurso podem ser conferidos no link https://bit.ly/inscricaopremiosliterarios, como a análise das obras pela comissão julgadora (10/4 a 7/7); e publicação dos resultados (11/7), no Diário Oficial do Município (DOM) e portal do Concultura.

Números

Este ano as categorias mais procuradas pelos escritores foram poesia, com 176 inscritos; literatura infantojuvenil, 149 obras inscritas; romance ou novela teve 144 inscritos; contos, 93 inscritos; teatro 45 inscrições; crônicas, 32 inscritos; temática amazônica, 22 inscritos; ensaio, 18 inscrições; memória e jornalismo literário, 10 inscrições; e 2 ensaios de tradições populares.

Em 2022, o Amazonas, teve 170 inscritos, superando os Estados de São Paulo (123), Minas Gerais (62) e Rio de Janeiro (55), que habitualmente concentravam o maior número de inscritos nos anos anteriores.

O total de inscritos em 2022 foi de 676, tendo como principais Estados concorrentes: Amazonas (170), São Paulo (123), Minas Gerais (62), Rio de Janeiro (55), Paraná (50), Bahia (31), Ceará (28), Rio Grande do Sul (26), Distrito Federal (24), Santa Catarina (17), Pará (16), Goiás (11), Pernambuco (11), Paraíba (8), Rio Grande do Norte (8), Espírito Santo (7), Maranhão (6), Alagoas (5), Rondônia (4), Roraima (4), Mato Grosso do Sul (3), Amapá (2), Mato Grosso (2), Piauí (2) e Tocantins (1).

A edição 2023 dos prêmios Literários Cidade de Manaus confirma a relevância e interesse dos autores pelo concurso, ao mesmo tempo que estimula a criação e gera oportunidades de trabalho e renda para os profissionais da escrita. Além disso, contribui para promover de forma positiva o nome de nossa cidade, colocando-a em destaque no calendário literário do país.

Com informações do Concultura