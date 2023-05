Inscrições abertas para oficina gratuita de maracatu em Manaus

Em comemoração aos 7 anos de atividades, o Maracatu Pedra Encantada realizará oficinas gratuitas para a população de Manaus no sábado (13). O objetivo é ensinar sobre a história do maracatu, os fundamentos da Nação Porto Rico, seus instrumentos, bem como as práticas, toques e loas, levando o participante a ter noção básica sobre o maracatu de baque virado.

As aulas ocorrem de modo presencial no Centro de Artes da Ufam (Caua), situado na rua Monsenhor Coutinho, 724, Centro. Os interessados podem se inscrever por meio do link. As vagas são limitadas.

O projeto foi contemplado pelo edital Manaus Faz Cultura 2022, da Prefeitura de Manaus, que atende ao Programa de Cultura Itinerante.

*Com informações da assessoria