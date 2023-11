Hoje tem CineMaterna com o filme ‘As Marvels’, no Cinépolis do Shopping Ponta Negra

“As Marvels”, a sequência direta de Capitã Marvel, foi o filme escolhido para ser exibido pelo projeto CineMaterna, de hoje (21), às 14h, na sala VIP da Rede Cinépolis do Shopping Ponta Negra. As dez primeiras pessoas com bebês que chegarem 30 minutos antes do início do filme e procurarem a coordenação do projeto ganham cortesia no ingresso.

O CineMaterna comemorou 15 anos em setembro. É um projeto nacional que organiza sessões inclusivas de cinema para mães, pais e acompanhantes com bebês de até 18 meses. O objetivo é oferecer entretenimento para este segmento de público, mas em ambiente especialmente montado para os bebês.

As salas têm redução do volume do som durante a sessão; as temperaturas do ar condicionado são mais suaves; a iluminação fica mais leve; e os pais contam com trocadores dentro da sala de cinema, além de estacionamento para carrinho de bebê com voluntárias para dar apoio. Ao final das sessões também há um bate-papo com os presentes.

O projeto é realizado uma vez por mês e os filmes da sessão são escolhidos através de voto popular no site https://www.cinematerna.org.br/.

“Proporcionar uma sessão inclusiva para famílias com bebês de até 18 meses, criando um espaço especial em meio às transformações da maternidade é significativo para o Shopping Ponta Negra que busca oferecer experiências únicas a seus clientes”, ressalta a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

Sobre o filme

O universo está em perigo e Nick Fury está no comando de uma missão para protegê-lo. Para isso, serão recrutadas Carol Danvers, a Capitã Marvel, a capitã Monica Rambeau, também conhecida como Espectro, e a jovem Kamala Khan, mais conhecida como Ms. Marvel. Quando suas obrigações enviam Danvers para um buraco de minhoca anômalo, seus poderes se entrelaçam com os das outras duas super-heroínas, as envolvendo em um misterioso fenômeno que faz com que elas troquem de lugar sem entender o porquê. Juntas, esse trio improvável deve se unir para salvar o universo como “As Marvels”.

