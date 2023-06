Grupos folclóricos recebem quase R$ 1,2 milhão da Prefeitura em incentivo a tradicional festival

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), liberou hoje (2), o fomento do Edital de Chamamento Público Nº 004/2023 – Manauscult, que concede apoio financeiro da administração pública municipal para a apresentação de grupos folclóricos no 65º Festival Folclórico em 2023. Os investimentos somam quase R$ 1,2 milhão de fomento para o setor folclórico. O valor pago aos 75 grupos estará em conta a partir de amanhã (3).

Osvaldo Cardoso, diretor-presidente da Manauscult, esclarece que a liberação antecipada do recurso, atende o pleito dos brincantes.

“Nos últimos dias, me reuni com os brincantes de diversas modalidades, onde pude ouvir de perto as dificuldades que enfrentam para manter viva a tradição da festa junina. O prefeito David Almeida, ao ter conhecimento, prontamente autorizou a liberação do recurso. O pagamento estará na conta a partir de amanhã, garantindo assim, um belíssimo espetáculo para as famílias que forem prestigiar o festival que começa no dia 11 de junho”, finalizou.

Desde o ano passado, a Prefeitura de Manaus assumiu o compromisso de resgatar o folclore para junho, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), que era um pedido do setor. Em 2023, como inovação, o 65° Festival Folclórico do Amazonas contará com uma coxia, para que as danças possam se organizar antes de entrar na arena e, também, uma atração nacional para abrir o festival. O cantor e compositor de forró, JM Puxado se apresentará na abertura oficial do período junino da cidade, no próximo dia 11.

Cabe à Manauscult o apoio e o estímulo ao folclore e a cultura popular, de forma plena, para a consolidação de uma política pública efetiva para a cidade de Manaus no campo da cultura popular e do folclore. Na terça-feira (6), a prefeitura e o governo do Estado vão sortear a ordem de apresentação dos grupos folclóricos, iniciando pela “mostra folclórica”, seguida pela categoria Bronze, depois a Prata, e finalizando com a Ouro e Bois-Bumbás.

Além do secretário de Cultura do governo e do diretor-presidente da Manauscult, estarão presentes os representantes legais das associações credenciadas, responsáveis pelos grupos folclóricos.

Com informações da Manauscult