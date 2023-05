Grupos artísticos apresentam espetáculos gratuitos hoje e amanhã no Teatro da Instalação

Os espetáculos “Ouverture”, da companhia dinamarquesa Teatergruppen Batida, e “O vira-lata”, do grupo paranaense Trupe Ave Lola de Teatro, serão apresentados gratuitamente, hoje (19) e amanhã (20), no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, s/n – bairro Centro.

A programação é uma iniciativa do projeto “Ave Lola e Batida rumo ao Rio Negro”, que tem a missão de levar a arte do teatro para comunidades ribeirinhas do Amazonas, em específico nas cidades de Manaus e Novo Airão, além da Comunidade Tumbira, que fica na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro, para a constituição de um espaço de troca de experiências entre o público e os artistas.

A música ao vivo, a linguagem teatral popular e a abordagem infantil são características em comum das apresentações, que é para todas as faixas etárias.

“As artes teatrais têm um poder muito especial: elas podem divertir, educar e corrigir os seus apreciadores. Por entendermos que a Amazônia proporciona diferentes entendimentos dentro de si mesma, nós adequamos linguagem, ritmo, figurino e outros elementos cruciais para que todos entendam as mensagens das apresentações. Sem dúvidas, vai ser uma experiência muito enriquecedora”, ressalta a diretora teatral da Ave Lola, Ana Rosa Genari Tezza.

Hoje, às 19h, o Teatro da Instalação recebe “Ouverture”, da companhia Batida. Com uma roteiro cômico e poético, a história gira em torno do cotidiano de uma orquestra peculiar e seus membros.

No dia seguinte, o público tem uma nova oportunidade de ver “Ouverture”, no horário das 16h. Em seguida, às 19h, é a vez do espetáculo “O vira-lata”, do grupo paranaense Ave Lola. A história, com toques de delicadeza e adequação em temas como as desigualdades social e de gênero, traz uma visão otimista a partir do fortalecimento dos afetos, da esperança e da capacidade de transformação.

Sobre o projeto

O projeto “Ave Lola e Batida rumo ao Rio Negro” é uma ação independente resultado de uma parceria da Academia Amazônia Ensina (Acae), Ave Lola e Batida que conta com o apoio da Secretaria de Cultura do Amazonas, Prefeitura de Novo Airão, Secretaria Municipal de Cultura e Eventos, Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e Pousada Garrido, que fica localizada na Comunidade Tumbira.

Com informações da assessoria