Gravado na Amazônia, o filme ‘O Rio do Desejo’ será exibido hoje no Teatro Amazonas

“Será muito comovente ver ‘O Rio do Desejo’ no Teatro Amazonas. Toda a equipe está ansiosa para assistir a obra no nosso maior símbolo arquitetônico”, afirma o escritor amazonense Milton Hatoum sobre a exibição gratuita do filme, na terça-feira (07/03), às 20h. A obra é uma adaptação do livro de contos do escritor e é estrelada pelos atores Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte. A entrada é gratuita e por ordem de chegada no espaço cultural, com faixa etária para maiores de 16 anos.

No filme, três irmãos convivem sob o mesmo teto, apaixonados pela mesma mulher. Com sua marca registrada em romances com dramas familiares, o escritor relembra o sucesso da minissérie “Dois Irmãos”, exibida em 2017 na TV Globo, e conta que é uma emoção ver uma nova adaptação de suas obras ser divulgada no Teatro Amazonas.

“Tenho certeza que será um sucesso”, afirma Milton Hatoum. “O filme foi gravado em Itacoatiara e teve apoio das pessoas de lá. É uma sensação ótima ver meu trabalho no Teatro Amazonas, e nunca me senti traído pelos cineastas que adaptaram as obras. Eles seguem fielmente a essência (escrita nos livros)”, conta.

O escritor ressalta que a exibição é uma oportunidade de resgatar os antigos hábitos de ir ao cinema e assistir a exibições populares em espaços culturais.

“Infelizmente as pessoas estão perdendo o hábito de ir ao cinema e, na minha geração, era incrível ir aos cinemas de Manaus, cinemas de rua e populares. Manaus precisa disso, é um convite para a população prestigiar esse trabalho”, afirma.

O ator Daniel de Oliveira revelou que gravar com o elenco escolhido foi uma experiência muito positiva.

“Tivemos um elenco e uma equipe muito concentrados em fazer o melhor trabalho, uma combinação muito boa para desenvolver um longa-metragem na Amazônia durante um período significativo de tempo”, conta Daniel.

Questionado sobre o romance protagonizado ao lado da atriz Sophie Charlotte, o ator define a trama como um encontro intenso e com muitas mudanças.

“Os personagens se encontram no amor e na vontade de mudar a realidade do próprio universo”, disse.

Próximos filmes

Além de “O Rio do Desejo”, produzido por Sérgio Machado, há outra obra adaptada com lançamento para o fim deste ano. O próximo é baseado no primeiro romance escrito por Hatoum e dirigido por Marcelo Gomes.

“O cineasta pernambucano, Marcelo Gomes, terminou a adaptação do meu primeiro romance, ‘Relato de um Certo Oriente’. A adaptação tem uma diversidade de atores indígenas, paulistas, cariocas, libaneses e alemães. O filme aborda temas importantes como imigração, histórias de amor e drama familiar, foi feito em três idiomas e assim como Sérgio Machado, o Marcelo é um grande cineasta, premiado nacional e internacionalmente”, diz Hatoum.