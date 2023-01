Governo Bolsonaro foi a fase mais obscurantista da Cultura, diz Gilberto Gil em coletiva

Cantor estreia amanhã (23), terceira temporada de seu programa, ‘Amigos, Sons e Palavras’, no Canal Brasil

A estreia da terceira temporada de Amigos, Sons e Palavras, programa apresentado por Gilberto Gil no Canal Brasil, é um incentivo para a retomada do diálogo entre artistas e a Cultura. Ao menos é o que ele expõe sobre a percepção que teve dos últimos quatro dos seus 70 anos.

“As conversas que tive foram revelando as dificuldades que tivemos para nos relacionarmos com o mundo institucional da Cultura, que foi desprezado e menosprezado nesses últimos anos. Particularmente pelo governo central”, destacou o artista, ícone do Tropicália e da música brasileira.

Durante entrevista coletiva, o ministro da Cultura do primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que iniciou seu terceiro mandato no dia 1º, afirmou que o obscurantismo é um problema crônico da sociedade e a atração que apresenta é uma forma de resistência a isso.

Crítico do governo de Jair Bolsonaro (PL), há a compreensão de que a “má-fase” (aspas nossas) da Cultura já passou, mas é preciso manter o diálogo sempre livre e aberto.

“É uma defesa que nós artistas fazemos do nosso jeito de ser e estar, principalmente diante dessa coisa obscurantista que nos assola permanentemente, mas que piorou muito mais nesses tempos que acabamos de superar no Brasil”, reforça.

‘Amigos, Sons e Palavras’: o que esperar da nova temporada?

Diversidade é o que caracteriza a terceira temporada de Amigos, Sons e Palavras. Para começar, logo no primeiro episódio, Gil recebe Fernanda Montenegro para conversar sobre velhice. Sem tabus, os colegas de Academia Brasileira de Letras ressaltam o legado para as próximas gerações e falam com naturalidade sobre como acreditam que a morte deve ser.

E, apesar de ter muito a ensinar, Gil também encontra oportunidade para aprender. No episódio com Liniker, cantora trans da nova geração da MPB, ele chega a errar o pronome para se referir à artista, mas não resiste à correção. Racismo, transfobia, família e o futuro do gênero musical foram assuntos presentes na conversa.

“É uma artista que transcende a arte”, definiu Gilberto Gil

Além de Fernanda Montenegro e Liniker, também estão confirmados na temporada Marcelo Adnet, Demétrio Magnoli, Gabriela Lemos, Laymert Garcia, Hermano Vianna e Ronaldo Lemos. De acordo com Gil, ele escolheu pessoas de diferentes segmentos para enriquecer os diálogos, oxigenar seus próprios pensamentos e mostrar que a arte pode estar em todo lugar.

A terceira temporada de Amigos, Sons e Palavras estreia na segunda-feira, 23, no Canal Brasil, às 20h45. Reprises às terças e domingos, às 13h30 e 10h15, respectivamente.

Com informações do Terra