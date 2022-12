Gandhicats apresenta último espetáculo de 2022: Amazônia – A Cura do Mundo

Realizar espetáculos de excelência e que valorizem a cultura amazônica é a marca registrada da Companhia de Danças Urbanas Gandhicats Project que apresentará o espetáculo cênico-musical “Amazônia – A Cura do Mundo”, encerrando as apresentações de 2022, no próximo domingo (11/12), às 19h30, no palco do Studio 5. “Amazônia – A Cura do Mundo” narra a jornada de Maria durante uma viagem em buscar da cura para sua avó. Com direção, coreografia e cenografia de Gandhi Tabosa, proprietário do Gandhicats e dramaturgia escrita por Francis Madson e Gandhi Tabosa, a encenação promete surpreender e emocionar o público presente. Os ingressos para o espetáculo estão a venda pela plataforma on-line Sympla.

Quem for a apresentação de final de ano dos Gandhicats conhecerá Maria, uma criança de 9 anos de idade que adentra no mundo mágico da floresta amazônica e de suas águas, habitadas por seres encantados e repletas de perigos. Nesta viagem, em busca da cura para sua avó, a personagem se depara com os perigos rumo ao desconhecido e com a descoberta de diversos povos indígenas, lendas, culturas, músicas, danças e do grande mestre, Rio Amazonas, que irá guiá-la nessa aventura.

A produção do espetáculo envolve mais de duzentas pessoas que estão distribuídas entre Staff de apoio, técnicos e bailarinos, divididos em dez grupos diferentes de turmas da Companhia – Pré-infantil, Infantil I e II, Juvenil, Funk, Adulto Iniciante e Adulto Intermediário e as Companhias Júnior, Sênior e Avançado. De acordo com o diretor do evento, Gandhi Tabosa, este espetáculo é a realização de um sonho. “A Amazônia – A cura do mundo estava no meu coração e na minha cabeça há muito tempo. Há muito tempo eu queria fazer um espetáculo que exaltasse a cultura nortista, a cultura amazônida e, principalmente, grandes nomes que eu admiro e pessoas que fizeram muito pela arte local”, disse o artista.

Elenco e convidados – Amazônia – A Cura do Mundo também abordará pautas sobre a biodiversidade, território indígena, garimpo, floresta e povos da Amazônia. “Temos que estar falando sobre isso, então é um jeito de trazer o tema com arte e falar sobre de uma outra maneira. A grande mensagem é a gente olhar pra essa Amazônia, olhar pra esse lugar que se não fizermos nada, não existirá no futuro”, enfatizou Gandhi.

De uma maneira única e majestosa, Zezinho Corrêa, Thiago de Mello e Ednelza Sahdo, serão homenageados de forma póstuma na apresentação, que terá como convidadas as cantoras Anna Jezini, Luli Braga, Iana Moral, Márcia Novo, Márcia Siqueira e Vívian Oliveira. Os bois e os itens do Boi Bumbá Garantido, Isabelle Nogueira e Adriano Paketá, e os itens do Caprichoso, Valentina Cid e Marciele Albuquerque, também compõem o elenco. Farão participação especial no espetáculo a ativista Wanda Witoto e o pré-espetáculo ficará por conta das DJs M4fel e Melka, com o set amazônico exclusivo para o evento. O figurino é criação de Gandhi Tabora com desenhos de Eben Santana e três equipes de costureiras envolvidas na produção das roupas.

Olhe pro Norte! – De acordo com a direção do espetáculo, “Amazônia – A Cura do Mundo” compõe um ciclo de apresentações com temática amazônica iniciado com o vídeo “Olhe pro Norte!” audiovisual de autoria de Ramon Ítalo que viralizou na internet por meio do perfil no Instagram da Companhia. Somente o vídeo obteve mais de 150 mil visualizações.

Ingressos

Os ingressos para o espetáculo estão à venda na plataforma Sympla, através do link: https://www.sympla.com.br/evento/amazonia-a-cura-do-mundo/1798515