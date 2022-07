Gabriella Dias apresenta ‘Gaia’, novo show intimista com voz, violão, cello e percussão

Após o sucesso nas apresentações do show ‘Gilcaê’, estrelado pela cantora Gabriella Dias, em parceria com Nando Montenegro, a artista traz para o palco seu novo espetáculo, intitulado ‘Gaia, a deusa mãe-terra, símbolo da energia e do poder feminino’.

Com um repertório inspirado na potência do sagrado feminino e suas conexões com a ancestralidade e a espiritualidade, Gabriella apresentará ao público, um repertório de músicas próprias e outras referências para seu trabalho, que vêm das vozes femininas de Ceumar, Mayra Andrade, Ju Linhares (Pietá) e Patrícia Bastos.

Dessa vez, vem acompanhada de uma banda composta por Bruno Matos, no violão; Gustavo Garcez, no violoncelo e Thaissa Sobreiro, na percussão. A proposta é uma experiência intimista, numa atmosfera imersiva e potente de conexão do público com a rica musicalidade de Gabriella e banda.

O show terá duas sessões. A estreia será amanhã (21), às 20h no Casarão de Ideias, dará ao público a oportunidade de experienciar um espetáculo exclusivo com capacidade reduzida de pessoas. Ingressos disponíveis no site https://www.sympla.com.br/evento/gabriella-dias-e-banda-apresentam-gaia-no-casarao-de-ideias/1646607

A reapresentação será no domingo (24), ás 17h no Céu de São Francisco, ao pôr do sol, proporcionando uma experiência de fusão da arte com a natureza do lugar. O Céu de São Francisco é uma casa espiritual que se alinha perfeitamente com a proposta do show. Os ingressos para reapresentação estão disponíveis no site https://www.sympla.com.br/evento/gabriella-dias-e-banda-apresentam-gaia-no-ceusf/1646628

O Quê?

Gabriella Dias e banda apresentam GAIA

Onde e quando?

Casarão de Ideias (21/07 – 20h) – Rua Barroso, 279, Centro.

Céu de São Francisco (24/07 – 17h) – R. C Cj Novo Mundo, 34, Parque Dez de Novembro

Mais informações

(92) 98420-6189