Fundador dos Novos Baianos, Luiz Galvão morre aos 87 anos; grupo foi um marco na música

O Grupo Novos Baianos é considerado um dos principais acontecimentos da música brasileira nas últimas décadas

O músico Luiz Galvão, fundador do grupo Novos Baianos, morreu na noite de ontem (22), aos 87 anos. O artista estava internado em São Paulo desde o último dia 16 de outubro com quadro de infecção pulmonar.

Galvão era diabético e vinha sofrendo com problemas de saúde nos últimos tempos. O músico já não conseguia mais andar, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e um infarto.

Caetano Veloso, que fez parte dos Novos Baianos, utilizou as redes sociais para lamentar a morte do amigo e enaltecer o seu legado: “Galvão criou e liderou o grupo Novos Baianos, acontecimento que se coloca entre os que mudaram o rumo da história do Brasil. Sendo de Juazeiro, atraiu João Gilberto para a casa coletiva em que viviam os membros do grupo. E isso definiu o caminho rico que se pode resumir no álbum Acabou Chorare, mas que se desdobrou em muito mais.”

“Vamos sentir saudade dele – e também celebrar a peculiaridade de sua pessoa. Tenho a honra de ter sido parceiro dele em ao menos uma canção sobre O Farol da Barra. Num barzinho do Campo Grande a dupla era Moraes e Galvão. Depois se multiplicaram em Baby e Pepeu e Dadi e tantos mais. Os dois já se foram, mas seu legado mantém o país capaz de muito mais do que parece”, completou.

Com informações do Terra