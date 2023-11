Fórum da Periferia reúne cultura, moda indígena e feira de produtos hoje na sede da FAS

Apresentações culturais com DJs, poesias de rap, danças urbanas, desfile de moda indígena, canções de boi-bumbá e muito mais estão na programação do “Fórum de Negócios de Impacto da Periferia: Somos Raízes”, que acontece hoje (11), a partir das 15h, com entrada gratuita na sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), localizada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque 10 de Novembro.

A proposta do evento é desmistificar o empreendedorismo e a economia criativa no combate à desigualdade socioeconômica nas periferias da cidade.

Das 15h às 22h, os portões da FAS estarão abertos para entrada gratuita da comunidade, que poderá conferir também a feira com produtos de empreendedores das periferias e uma série de atrações culturais.

Na música eletrônica estará o DJ Bola A Banca, artista turntabilista, produtor cultural, autor dos álbuns “Substâncias” e “Beats of the World”, e finalista do campeonato 4/4 Batidas e Scrath’s, em 2009.

O DJ Carapanã, original das discotecagens de battle breaking, produtor musical do Estúdio Fundo de Rede e da Vumbora Produção, e a DJ Ana Lamego, há dois anos nas pistas e com forte influência do funk, também estão confirmados.

Já as irmãs Lary Go & Strela mostrarão a força das mulheres na rima e apresentarão a poesia pesada do rap manauara. Na dança urbana (street dance), a companhia Artigo 5 apresentará os estilos popping, locking, breaking, house dance e hip hop dance com muita emoção.

O desfile de moda será realizado pela estilista indígena Yra Tikuna, com roupas de algodão cru e pintadas de maneira artesanal, que serão apresentadas por modelos de mais de 12 etnias diferentes. Todas as roupas carregam histórias e símbolos ancestrais.

Quem encerrará a noite cultural será o grupo Kboclos, dono do single “Batida Diferente” e que vai trazer canções emocionantes de Boi-Bumbá ao público.

Mel Angeoles, uma das organizadoras do evento, enfatiza que a mudança socioeconômica só será possível com a união de diferentes atores.

“A proposta é proporcionar visibilidade para quem empreende na periferia e pode contribuir fortemente na inovação social e no desenvolvimento sustentável da Região Norte. Somente quando nos unimos em prol de um propósito comum, podemos desencadear transformações reais e significativas em nossas comunidades”, destaca.

Sobre o Fórum

O Fórum de Negócios de Impacto da Periferia: Somos Raízes é realizado com parcerias da Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia (ANIP), A Banca, Artemisia e pela Fundação Getúlio Vargas Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios (FGVcenn).

A realização local é feita pela Associação Intercultural de Hip Hop Urbanos da Amazônia (AIUHHAM). As parcerias estratégicas são realizadas pela Tamo Junto – Fundação Tide Setúbal, PDR – Fundo Filantrópico, Instituto Sabin, Instituto Nu, Bemol, Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e Impact Hub Manaus.

Para saber mais acesse o perfil da AIUHHAM no Instagram: @aihhuam.

Com informações da assessoria