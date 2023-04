Foo Fighters lança primeiro single após a morte de Taylor Hawkins e se prepara para show em SP

Música fará parte do 11° álbum da banda intitulado ‘But Here We Are’; a banda fará show no festival The Town, em São Paulo

O Foo Fighters lançou o single “Rescued” é a primeira música após a morte de Taylor Hawkins. A faixa fará parte de But Here We Are 11° álbum do grupo, descrito como “o primeiro capítulo da nova vida da banda” e “uma resposta brutalmente honesta e emocionalmente crua a tudo que [a banda] suportou nos últimos anos” como “um testemunho dos poderes de cura da música, amizade e família”

Segundo o site americano NME, não foi revelado quem está tocando bateria no álbum ou quem estará por trás do kit para as próximas datas da turnê da banda, mas Matt Cameron, do Pearl Jam, recentemente descartou os rumores de que ele se juntaria à banda.

DJ vaza anúncio de novo álbum

Em fevereiro, Chris Moyles, DJ da Radio X anunciou acidentalmente um novo álbum do Foo Fighters

“Eu amo tanto essa música – Foo Fighters e ‘Walk’,” ele disse. “Eles têm um novo álbum saindo em março pelo qual estou muito ansioso”.

Desde a declaração, sites passaram a repercutir que a banda estaria produzindo um novo trabalho. Moyles pediu desculpas a Dave Grohl em outro programa: “Eu causei um pouco de confusão”.

“Estou em um beco sem saída muito desconfortável e realmente não sei o que fazer”, disse Moyles.

Com informações da Rolling Stone