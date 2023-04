Filho do cantor David Assayag morre de meningite aos 4 anos em hospital de São Paulo

A criança deu entrada na unidade hospitalar na tarde de sábado com sintomas de meningite

Téo Salomão Assayag, de 4 anos, filho do cantor David Assayag, morreu na noite de ontem (29), em um hospital da cidade de São Paulo. A criança deu entrada na unidade hospitalar na tarde de ontem com sintomas de meningite.

De acordo com o cantor, o filho sofreu oito paradas cardíacas e veio a óbito na noite deste sábado. Téo é fruto do relacionamento de David com a médica Ana Barbosa.

Após o anúncio da morte do filho, o artista cancelou a viagem que faria neste domingo (30), a Parintins. David Assayag era uma das atrações do evento Alvorada do Boi Garantido.

Solidariedade

O prefeito David Almeida em nota à imprensa, lamentou a morte do pequeno Téo e fez votos de “que Deus seja o conforto nesse momento de dor de familiares e amigos. Para os que conheceram o pequeno Téo Assayag, que fiquem as melhores lembranças e alegrias vividas por ele. Nossa esperança é reencontrá-lo por ocasião da volta de Jesus”, declarou o prefeito.

O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André também se solidarizou com David Assayag e manifestou “profunda tristeza e pesar pelo falecimento do pequeno Téo Salomão Assayag, filho de um dos maiores ícones da nossa cultura. Me solidarizo ao querido David e a todos os familiares, desejando que todo o conforto e amor de Deus possam preencher os corações de vocês, nesse momento tão doloroso’.

Nas redes sociais, diversos artistas emitiram nota de pesar lamentando a morte do filho de Assayag.

“Meus profundos sentimentos ao querido amigo e grande ícone do festival de Parintins David Assayag, pelo falecimento do seu amado filho. Que Deus possa confortar o seu coração e de toda a sua família diante dessa dor irreparável”, publicou Israel Paulain em suas redes sociais.

O movimento “Amigos do Garantido” também publicou uma nota.

“O Movimento Amigos do Garantido vem à público prestar solidariedade e expressar pesar falecimento de Téo Salomão Assayag. Nesta hora de profunda dor, a diretoria do MAG e todos os seus sócios e sócias estão em orações para que Deus conforte os pais e toda a família”, escreveu.

O Boi Caprichoso também se manifestou nas redes sociais, “em nome do presidente Jander Lobato e de toda nação azul e branca, lamenta profundamente a partida do pequeno Théo Salomão Assayag, filho do artista David Assayag e de Ana Paula Fernandes”, disse a postagem.

Por Márcia Costa Rosa com informações do d24am