Festival #SouManaus Passo a Paço 2022 terá mais de cem horas de programação

O prefeito de Manaus, David Almeida, afirmou que o Festival #SouManaus Passo a Paço 2022 promete posicionar Manaus entre os maiores destinos turísticos da América Latina, além de potencializar a carreira de artistas locais no cenário nacional ao anunciar as atrações nacionais e internacional do festival, nesta quinta-feira, 21/7, em coletiva de imprensa no complexo Armazém XV, localizado Centro Histórico de Manaus.

“Agora estamos preparando Manaus para os grandes eventos. Nós não pensamos Manaus pequena, nós pensamos Manaus grande, e o primeiro Passo a Paço da nossa gestão já surge com essa missão de termos em Manaus um dos melhores eventos da história, e nós queremos avançar a cada ano, melhorar a cada ano e que este evento possa se consolidar como uma atração turística nacional. Nós já estamos com a cidade da cultura. Com o projeto ‘Arte pela cidade’ estamos nos terminais, nas feiras, nos mercados, vamos ocupar as praças com as artes integradas dentro da cidade de Manaus. São mais de vinte atrações nacionais e cinquenta atrações locais. Queremos dar vez, voz e espaço para todos os artistas dentro das nossas condições e possibilidades”, assegurou o prefeito.

David Almeida reforçou que o valor investido no festival representa 0,014% do orçamento da prefeitura e que o retorno para a economia e a cultural local é imensurável.

“Manaus tem um orçamento de R$ 7,5 bilhões, o custo de todo o evento para a prefeitura, fora a parte do governo estadual, fora a parte da iniciativa privada, vai significar para a prefeitura 0,014% do orçamento, então, é algo factível para nossa realidade, até porque nós estamos morando na sétima maior cidade, sexta maior economia do Brasil, e isso se justifica”, completou David Almeida.

Line-up

Com mais de cem horas de programação distribuídas em dez áreas de ocupação, tendo sete horas de duração, durante quatro dias de evento, o Festival #SouManaus Passo a Paço 2022 terá como âncora o palco Tucupi. O local, com vista para as margens do rio Negro e mais de 43 mil metros quadrados, será palco de atrações como Djonga; Duda Beats; Jão; Banda Internacional Double You; Jota Quest; Diogo Nogueira; Joelma, entre outros, e contará, pela primeira vez, com espaço radical equipado com pista de skate, tirolesa, escalada, roda-gigante e outros atrativos.

Nesta edição, a Prefeitura de Manaus traz a estrela gastronômica Rodrigo Oliveira, chef dos restaurantes Mocotó, em São Paulo (SP), e do Caboco, em Los Angeles (EUA) – competidor do “Iron Chef”, reality show de competição de culinária de alto nível, que teve a 1ª temporada lançada em junho, na NetFlix – para compartilhar experiências por meio de uma aula-show, destinada aos chefs profissionais e cozinheiros e cozinheiras de feiras e mercados, no dia 3/9, manhã e tarde, no Centro de Arqueologia de Manaus (CAM).

Reforçando a line-up do #SouManaus Passo a Paço 2022, o festival contará com o musical “A Hora da Estrela”, inspirado no último romance publicado por Clarice Lispector, em 1977, ano de sua morte. O espetáculo teatral, que ganhou 32 músicas inéditas de Chico César, terá duas récitas no palco do imponente Teatro Amazonas, nos dias 4 e 5 de setembro, com entrada gratuita.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira, em virtude da flexibilização realizada pelo governo do Estado do Amazonas e pela Prefeitura de Manaus, quanto aos protocolos contra a Covid-19, a utilização de máscara dentro do evento não será obrigatória, mas será exigido o comprovante de vacinação com ao menos duas doses ou dose única.

“A classe artística foi uma das mais afetadas durante a pandemia de Covid-19, e isso trouxe uma rápida retração dos empregos do setor cultural. O momento, que é de retomada, exige atenção e responsabilidade por parte de todos, não apenas do poder público. Então, vamos exigir a apresentação da carteira de vacinação”, pontuou Alonso Oliveira.

Programação

Ao todo, serão quatro palcos onde mais de 80 artistas realizarão apresentações simultâneas nos dias 3, 4, 5 e 6/9, a partir das 17h. Na terça-feira, 6, o evento será exclusivo para o público infantojuvenil e cristão, com atrações como o Bita, personagem mais amado da criançada; padre Antônio Maria; missionário Tony Allysson, considerado o novo fenômeno da música católica; Bruna Karla; André Valadão; Banda Art’Trio e Leandro Borges.

No segundo maior palco, o Caboquinho, apresentam-se ainda Bárbara Eugênia; Lia Sophia & Pinduca; Tasha e Tracie; Odair José; Banda Scalene e Felipe Araújo.

Já no palco Coreto, na praça Dom Pedro II, em frente ao Paço da Liberdade, apresentam-se artistas clássicos e contemporâneos, além da Orquestra Filarmônica do Amazonas. No entorno da praça, além das feiras gastronômicas e de economia criativa, haverá ainda o espaço “Manaus Fashion Day”, que irá enaltecer o grafismo indígena que se configura nos trajes e traçados dos figurinos, pinturas e artesanatos que representam a especificidade de cada etnia dos povos originários, com um desfile de modelos indígenas numa passarela de mais de 10 metros, partindo do nível da porta de entrada do Museu de Manaus (Muma).

A programação, em todos os palcos, vai até as 23h40. Os intervalos serão comandados por DJs locais. A programação completa pode ser acessada pelo site manauscult.manaus.am.gov.br.

Matriz integrada

No caderno de encargos do Festival #SouManaus Passo a Paço 2022 constam 23 secretarias atuando direta e indiretamente no planejamento e execução do festival, compondo a matriz de integrada de responsabilidades.

São elas: Manauscult, Conselho Municipal de Cultura (Concultura), Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), Centro de Cooperação da Cidade (CCC), Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Casa Militar de Manaus, Defesa Civil de Manaus, Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Procuradoria Geral do Município de Manaus (PGM), Comissão Geral de Licitação de Manaus (CGLM), Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Comitê de Gestão Estratégica Municipal (CGEM), Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPM Energia), Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Casa Civil e Cerimonial.

*Com assessoria