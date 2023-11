Festival Literário promete movimentar Manaus ao celebrar a ‘Literatura da nossa Gente’

A Prefeitura de Manaus realiza, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), com apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), a 2ª edição do Festival Literário de Manaus (Flim), de segunda a quarta-feira, 27, 28 e 29/11, e amplia eventos literomusicais ao público leitor para espaços de teatro, biblioteca municipal e praça pública.

O Flim 2023 tem como tema “Literatura da nossa Gente”, e as atividades acontecerão, das 9h às 21h, no teatro Gebes Medeiros (Ideal Clube), na biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista e na praça do Congresso, no Centro. O evento vai contar com a presença de autores locais, regionais e nacionais, que irão ministrar palestras, integrar mesas-redondas e participar de outras atividades artísticas literomusicais.

O presidente do Concultura, Neilo Batista, explica que a proposta de realizar o Flim tem o objetivo de ampliar o segmento literário na cidade, e assim propiciar à população o acesso a esse direito fundamental do cidadão. “Disponibilizaremos espaços de trocas entre autores e leitores, inserindo Manaus no seleto calendário de eventos literários nacionais, com vistas a promover a divulgação da cidade e fomentar a cultura e o turismo”, assegurou, ao anunciar a presença de um imortal da Academia Brasileira de Letras, o escritor romancista e contista Antônio Torres, mais dois palestrantes nacionais e 25 escritores locais.

O vice-presidente do Concultura, professor Carlos Guedelha, coordenador do evento, conta que o tema “Literatura da nossa Gente” é rico e diversificado e reflete a identidade e as experiências culturais do povo amazonense, especialmente da gente manauara. Segundo ele, “o tema possibilita a reflexão e o debate sobre uma literatura que traduz as nossas vivências, valores, anseios e desafios. Além disso, a ficção e a poesia presentes nessa literatura são uma maneira de preservar a memória coletiva e transmitir valores culturais a novas gerações”.

Convidados

Para o festival, foram convidados três palestrantes nacionais, que farão as conferências de abertura e de encerramento, e participarão de mesas temáticas, além de outras atividades. Para as demais atividades, participarão 25 convidados locais, totalizando 28 palestrantes. Nas apresentações multiculturais, serão seis performances artísticas.

Durante o período do evento, editoras, sebos e livrarias serão convidados a comercializarem seus acervos para o público participante.

Programação

O credenciamento dos participantes ocorrerá no dia 27/11, a partir das 17h30, no teatro Gebes Medeiros (Ideal Clube).

A abertura do Flim será na segunda-feira (27), às 18h, no Gebes Medeiros, onde também será proferida a palestra de abertura “O Direito à Literatura”, ministrada pela escritora e pesquisadora Cássia Nascimento. A partir das 19h, haverá o show literomusical de abertura “Entre a biblioteca e a praça”, na praça do Congresso, em frente à biblioteca municipal João Bosco Pantoja Evangelista.

Nos dias 28 e 29 (terça e quarta), haverá uma intensa programação literária das 9h às 18h no Gebes Medeiros e, das 19 às 21h, na praça do Congresso, em frente à biblioteca.

Nos três dias de evento, participação representantes dos mais diversos gêneros da literatura, escritores que estarão em diálogo direto com os leitores, tratando, entre outros temas, da tradição poética e ficcional no Amazonas; o papel social do escritor, literatura e ancestralidade; literatura infantojuvenil no Amazonas e a mulher na literatura do Amazonas.

Entre os escritores convidados, com presença confirmada, estão Elson Farias, Celdo Braga, Zemaria Pinto, Aldisio Filgueiras, Márcio Souza, Rita Alencar e Silva e Wilson Nogueira. Os convidados nacionais são os escritores Ernani Terra, Antônio Torres e Marina Miranda.

Com informações do Concultura