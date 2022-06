Festival Folclórico de Parintins será transmitido em telão no Largo de São Sebastião

Ação inédita acontece entre os dias 24 e 26 de junho, a partir das 20h

O Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, vai receber o público neste fim de semana para a transmissão do 55º Festival Folclórico de Parintins. A ação inédita do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), acontece entre os dias 24 e 26 de junho. As transmissões, que fazem parte do projeto “Circuito +Cultura”, iniciam 30 minutos antes do espetáculo.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, a iniciativa tem como objetivo levar a maior manifestação cultural do estado ao público que não teve como ir a Parintins neste ano. Ele destaca que a proposta é uma determinação do governador Wilson Lima, de levar a festa para o Largo São Sebastião, que costuma ser o palco de diversas manifestações culturais.

“Esse é o festival das novidades e o Governo do Amazonas traz essa oportunidade para que as pessoas que não puderam vir para ilha possam acompanhar, com toda segurança e estrutura, os três dias de festa”, comenta o titular da pasta.

Programação

Seguindo a ordem do sorteio de apresentação do 55º Festival de Parintins, o boi Garantido abre a primeira noite, sexta-feira (24/06), de festa enquanto o Caprichoso encerra a programação.

Na segunda noite, sábado (25/06), o bumbá azul e branco inicia o espetáculo no Bumbódromo e o vermelho fecha a noite.

Na última noite de apresentações, domingo (26/06), o festival inicia com o boi Garantido e o Caprichoso faz o encerramento.

Horário das transmissões no Largo de São Sebastião:

Sexta-feira – 24/06

20h30 às 2h30

Sábado – 25/06

20h às 2h

Domingo – 26/06

20h às 2h

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa