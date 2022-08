Festival Folclórico Benjaminense deve movimentar R$ 3 milhões com 20 mil pessoas por noite

O 28° Festival Folclórico Benjaminense, realizado pela Prefeitura Municipal de Benjamin Constant, é um dos eventos mais aguardados do ano no município. A festa, que movimenta a economia local e gera empregos na região nos três dias de realização, retorna após uma pausa de dois anos por conta da pandemia.

A estimativa é que a festa, programada para ocorrer nos dias 10, 11 e 12 de agosto, no Centro Cultural Alcino Castelo Branco (bumbódromo) movimente, aproximadamente R$ 3 milhões, alcançando diversos setores e serviços, principalmente, hotelaria, alimentação e eventos.

De acordo com o prefeito David Bemerguy, o festival é uma festa democrática, por conta da distribuição de renda, que movimenta a economia em diversas áreas com profissionais de diversas especialidades.

“O festival vai atender vários segmentos e vários públicos, traz visibilidade à cultura amazonense, fomenta o turismo na região, beneficia os profissionais envolvidos direta ou indiretamente, além de diversos setores, como comércio, hotelaria, transportes, gastronomia, entre outros. Todo mundo ganha e ainda prestigia a linda cultura do nosso município”, acrescentou Bemerguy.

O festival, que tem como ponto central a disputa dos bois Corajoso e Mangangá, conta com uma programação completa para as três noites, reunindo as apresentações dos bois, atrações musicais nacionais e regionais, além do enorme público que é esperado, cerca de 20 mil pessoas em cada noite.

Com informações da assessoria