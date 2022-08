Festival de Teatro da Amazônia abre inscrições para grupos e artistas de todo o País

A Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) está com inscrições abertas para grupos, companhias e também artistas independentes das artes cênicas que tenham espetáculos para compor a programação do XVI Festival de Teatro da Amazônia (FTA). Artistas de todo o País, em especiais dos estados e países amazônicos, podem se inscrever de forma gratuita. O edital com regulamento está disponível no site da Fetam (www.fetam.com.br) e nas redes socais oficiais da federação (https://linktr.ee/FETAM). As inscrições vão até o dia 31 de agosto.

O XVI Festival de Teatro do Amazonas será presencial e terá sua programação formada formado por 24 espetáculos de teatro, divididos na Mostra Jurupari e Mostra Ednelza Sahdo; a apresentação de até seis espetáculos convidados da Região Norte e/ou Brasil, e uma oficina de temática variada direcionada ao público adulto e/ou infanto-juvenil.

A Mostra Jurupari será competitiva e apresentará uma seleção composta por 12 espetáculos inéditos no festival, que podem ter linguagens diversas, a serem apresentados durante a programação do festival, em formatos italiano, arena, alternativo ou rua. Propostas que de alguma forma, já tenham participado da programação em anos anteriores do festival, serão automaticamente desclassificadas, segundo o regulamento.

A Mostra Ednelza Sahdo, que será paralela e não-competitiva, apresentará uma seleção composta por 12 (doze) espetáculos, também aceita propostas de linguagens diversas, a serem apresentados no festival em formatos italiano, arena, alternativo ou rua.

Somente nesta categoria, os proponentes que participaram em edições anteriores do Festival de Teatro da Amazônia poderão se inscrever com projetos já contemplados anteriormente.

“Não há limites para inscrição de propostas por proponentes. Os grupos poderão se inscrever com mais de uma proposta em ambas as categorias. Porém, só poderão ser contemplados com apenas dois projetos, independente da categoria”, explica o presidente da Fetam, Francis Madson.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet por meio do preenchimento de formulário, com a inclusão dos seguintes itens: Sinopse do Espetáculo inscrito; Classificação Etária; Projeto de Montagem e Concepção Cênica (em formato PDF); currículo do grupo; cinco fotos do trabalho em alta resolução com créditos do fotógrafo; Portfólio artístico e/ou clipping do espetáculo inscrito (em formato PDF); Liberação SATED/ECAD/SBAT. No caso de dramaturgia e/ou trilha sonora original, anexar à liberação do autor; necessidade técnica (rider técnico de luz e som com descritivo dos equipamentos a serem utilizados); mapa de Luz, Sonorização e Palco (em formato PDF); texto Dramatúrgico/Roteiro (em formato PDF); liberação de uso de imagem de cada membro do grupo; link de vídeo no Youtube, Vimeo e/ou plataformas de vídeos do espetáculo, na íntegra e com e/ou sem edição. Em caso de vídeo privado, indicar senha de acesso para análise de vídeo pela curadoria.

Consolidado entre os principais festivais de teatro do Brasil, o XVI Festival de Teatro da Amazônia será realizado de 02 a 12 de outubro de 2022, em diferentes teatros e espaços culturais da cidade de Manaus (AM).