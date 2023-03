Festival de Parintins 2023 já conta com Comissão Organizadora e Julgadora

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, nomeou, através de decreto Nº 025/2023-PGMP, os membros da Comissão Organizadora e Comissão de Escolha dos Jurados do 56° Festival Folclórico de Parintins.

O evento, que é um dos mais tradicionais do Amazonas, ocorrerá nos dias 30 de junho, 01 e 02 de julho deste ano.

A Comissão Organizadora é composta por representantes do Poder Executivo Estadual, representantes do Poder Público Municipal e representantes dos bumbás Caprichoso e Garantido.

Já a Comissão de Escolha dos Jurados será presidida pelo controlador-geral adjunto de Parintins, o advogado Hudson Correa Lopes, que já atuava como membro da Comissão desde 2017 e foi nomeado como presidente em 2022. Joel dos Santos Braga e Agenor Dinelly Rodrigues também foram nomeados para compor a comissão.

De acordo com Hudson Correa, a Comissão de Escolha dos Jurados ficará responsável por verificar todos os possíveis candidatos a jurados do festival, considerando seus perfis profissionais e se estão de acordo com o regulamento.

“A escolha dos jurados é uma etapa fundamental do Festival Folclórico de Parintins e esta nomeação é um passo importante na preparação do evento, que é aguardado com muita expectativa pelos moradores de Parintins e pelos amantes do Festival”, pontuou.

Abaixo, você confere o DECRETO Nº 025-2023:

*Com informações da assessoria