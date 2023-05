Festival Amazonas de Ópera leva espetáculo e oficinas gratuitas para público de Urucurituba

O Festival Amazonas de Ópera (FAO) realiza hoje (4), programações gratuitas para o público infanto-juvenil, a partir das 14h, em Urucurituba (a 207 quilômetros de Manaus), na Quadra Manoel Grana de Araújo, com oficinas e o espetáculo de ópera com marionetes “O Navio Fantasma”.

O 25º Festival Amazonas de Ópera é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com patrocínio master do Bradesco, apoio cultural do Grupo Atem e da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), além da aprovação na Lei de Incentivo à Cultura.

O secretário, Marcos Apolo Muniz, destaca a presença da Secretaria de Cultura nos municípios e a participação na vida das crianças e adolescentes.

“O Governo do estado tem atuado muito por meio da Secretaria para o desenvolvimento do público infanto-juvenil, temos essa missão de integrar todo o estado por meio da arte e, principalmente, fazer com que as crianças e adolescentes sejam parte desse processo artístico e educativo. Esses espetáculos, assim como as caravanas de leitura, apresentações e outras atividades, são essenciais para levar entretenimento gratuito e de qualidade às comunidades mais distantes e com certeza, a arte tem papel fundamental na formação dos mais jovens”, afirma.

As oficinas de hoje (4), acontecem às 14h, com Leitura coletiva e análise do conteúdo, com foco na composição de um personagem; conhecimento da estrutura das marionetes de fio e da cruzeta de controle; aprendizado das técnicas de construção, confecção e afinação das marionetes de fio; Aprendizado das técnicas de manipulação de marionetes de fio; jogos e brincadeiras com marionetes e música.

Já o espetáculo de ópera com marionetes “O Navio Fantasma” acontece a partir das 19h, com um uma releitura da ópera de Richard Wagner. O grupo Pequeno Teatro do Mundo utiliza marionetes para representar o enredo de “O Navio Fantasma”, com uma história de busca incansável pelo amor entre uma jovem de uma vila portuária e um marinheiro amaldiçoado, que busca o amor verdadeiro de uma mulher para libertá-lo da maldição.

Mais informações sobre as próximas apresentações serão divulgadas posteriormente pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (https://cultura.am.gov.br/).

