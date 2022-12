Fenômeno do Sertanejo, Kamila Maia chega no Amazonas para quatro apresentações

Kamilla Maria, estrela goiana da música sertaneja, desembarca no Amazonas, hoje (28), para cumprir agenda de quatro shows. As apresentações ocorrerão em Anori, no dia 29 de dezembro, Manacapuru (30), Lábrea (31) e Rio Preto da Eva, no dia 1º de janeiro de 2023.

No repertório da cantora estão as músicas Quero Que Você Se, Amiga Vagabunda, Beijo Saideira e Ajuda de Outra. A artista promete embalar o público amazonense com seus principais sucessos, que falam sobre o empoderamento feminino, superação e uma pitada de bom humor.

“Eu e a minha banda estamos muito animados com esses shows no Amazonas, terra de gente acolhedora e carinhosa. Poder fechar 2022 e iniciar 2023 fazendo o que gosto e com um público especial será uma honra e, certamente, indício de que o ano que se aproxima será de muita sorte e sucesso”, disse Kamilla.

A artista

Kamilla Maria é artista e compositora goiana e uma das principais apostas do “feminejo”, segmento da música sertaneja dominado pelas mulheres. Ela faz parte do casting da Gravadora Warner Music, onde lançou o seu primeiro single Amiga Vagabunda, hit que já acumula mais de 1 milhão de streaming nas plataformas digitais. O trabalho da estrela é gerenciado pela Ecko Produções, agência especializada em gestão de carreira de artistas nacionais.

Em 2021, a cantora gravou o seu primeiro DVD “Tudo Começa Aqui”, projeto que contou com uma megaestrutura. O single de abertura do trabalho foi “Eu Quero Que Você Se”, sucesso instantâneo que já acumula mais de 600 mil plays no Spotfy e mais de um milhão de visualizações no YouTube.

Com informações da assessoria