Felipe Araújo é o novo nome confirmado para o festival #SouManaus Passo a Paço

O cantor Felipe Araújo está entre as atrações nacionais do #SouManaus Passo a Paço 2022. A notícia foi dada pelo prefeito de Manaus, David Almeida, hoje (14), em suas redes sociais. Serão quatro dias de festival, sendo um dedicado ao público cristão e infantojuvenil.

Famoso pelos hits “Atrasadinha” e “Sábado e Domingo”, o cantor se apresenta no dia 5 de setembro, no palco Tucupi, montado às margens do rio Negro, dentro do porto de Manaus. Toda a programação artístico-cultural acontecerá no centro histórico.

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com as secretarias que compõem a matriz integrada de responsabilidades do Passo a Paço – que este ano recebeu “sustentabilidade” como tema – está trabalhando na missão de posicionar a capital da Amazônia entre os maiores destinos turísticos da América Latina.

Outro ponto importante dentro do projeto é o trabalho de atenção aos artistas locais, que vem sendo feito pela Manauscult, com o objetivo de projetar e desenvolver suas carreiras na cena nacional. Os detalhes serão anunciados durante coletiva de imprensa, na quarta-feira (20).

Com informações da Manauscult