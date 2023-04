Feira de Artesanato Indígena funciona até o dia 19 de abril no Centro Cultural Povos da Amazônia

Em celebração ao mês de homenagens aos indígenas, o Centro Cultural Povos da Amazônia, na avenida Silves, Crespo, recebe a Feira de Artesanato Indígena até o dia 19 de abril. Os produtos expostos para venda são confeccionados por artesãos do Centro Empreendedor Indígena Yandé Muraki, projeto idealizado pela Fundação Estadual do Índio (Fei). O espaço tem entrada gratuita e segue em funcionamento de terça-feira a sábado, das 9h às 15h.

A iniciativa é do Governo do Estado e coordenada pela federação em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. “É muito importante valorizar os povos originários, não apenas no dia 19 de abril, quando se celebra o Dia dos Povos Indígenas, mas sim com ações e iniciativas que perdurem nos centros culturais, facilitando o acesso do público, estreitando esse contato e gerando visibilidade à arte e a cultura indígena”, disse o secretário da pasta de Cultura, Marcos Apolo Muniz.

A artesã Claudiane Santos e Silva, 32, pertence à etnia Baniwa e integra o grupo de expositores da feira com luminárias, cestarias, balaios e urutu com a técnica de traçado de fibra de Arumã.

“Nós preparamos tudo com o material em mãos já no período de uma semana, sem o material levamos um mês, a gente fica feliz com o espaço e com a expectativa de vender pelo menos 50% da nossa produção”, afirma a artesã.

Para o diretor-presidente da FEI, Sinésio Trovão, a feira no Centro Cultural dos Povos da Amazônia tem um contexto mais significativo, pois é o lar de todos os povos originários no Estado. “Esse é o lugar que podemos exaltar o trabalho e a obra dos parentes indígenas. Neste mês que celebramos a cultura de todas as etnias é importante que eles consigam ganhar uma renda e garantir seu sustento por meio da sua arte”, finaliza Sinésio.

*Com informações da assessoria