Fãs dizem no Twitter ter câmera do celular “queimada” por lasers do show de Alok no Rock in Rio

O show de Alok ontem (3) no Rock in Rio rendeu diversos relatos de fãs com problemas no celular

Um novo medo desbloqueado: o de filmar um show pelo celular e ter a câmera danificada por algum laser da apresentação. Isso aconteceu com Rodrigo Barbosa, de 29 anos, durante o show do Alok no Rock In Rio, na noite de ontem (3). Indignado com a situação, ele fez um tweet com a última foto que registrou antes de ter sua câmera “estragada” e viralizou. A publicação rendeu mais de 215 mil curtidas.

Em entrevista ao Terra, Rodrigo conta que estava bem próximo do palco, filmando o show. Durante o momento dos lasers verdes, de Alok, sua câmera ficou com linhas coloridas. “Na hora, fiquei desesperado, pois queria muito registrar o show do Post Malone, a atração que eu mais queria ver”, conta.

Na hora, sua reação foi desligar o celular e torcer para que a situação se normalizasse. “Acredito que tenha sido só algum ‘bug’”, diz, pois, sua câmera voltou ao normal depois de reiniciar o aparelho.

O caso chegou, até mesmo, no próprio Alok. O artista respondeu o tweet, perguntando se o fã estava na tirolesa do festival. O questionamento se deu porque, durante sua apresentação, os lasers ficaram direcionados para cima.

Rodrigo se diz muito fã do festival, no qual comparece em quase todas as edições. Ele também já havia ido em mais de um show do Alok – inclusive, o da última edição do Rock In Rio, em 2019. Porém, essa foi a primeira vez que aconteceu algo parecido com ele.

Agora, ele vai tentar averiguar se seu celular ainda está na garantia e checar se, realmente, não danificou algo. “Se não estiver, vou seguir na fé, mesmo”.

Esse caso não é único. O assunto está em alta no Twitter, com pessoas compartilhando vídeos que mostram suas câmeras sendo danificadas ao ficarem expostas a lasers em festas e festivais. Inclusive, há outros relatos similares ao de Rodrigo também sobre o show do Alok, no Rock In Rio.

Com informações do Terra